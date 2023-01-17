Google Chrome yeni arka planlarını duyurdu. İşte yeni yılın tasarımları

Google Chrome'da internete Koyu modda veya Koyu temada göz atarken ana sayfanız, araç çubuğunuz, ayarlarınız ve diğer bazı sayfaların renkleri değişebiliyor.

Google Türkiye, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yeni yılın arka planlarını duyurdu.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Yeni yıl, yeni Chrome arka planı.

'Chrome Web Mağazayıc'sı sekmesinden istediğiniz bir arka planı seçebilirsiniz. Seçilen arka plan Google çubuğuna ve sekmelerine yedirilir. Eğer değiştirmek veya kaldırmak istiyorsanız sayfasının sol üst kısmında yer alan 'Geri al' butonunu seçebilirsiniz.

İŞTE YENİ ARKA PLANLAR

KOYU TEMAYI AÇMA

Android cihazınızda Google Chrome'u açın.

Sağ üstte Diğer Ayarlar Temalar'a dokunun.

Kullanmak istediğiniz temayı seçin:

Pil Tasarrufu modu açıkken veya mobil cihazınız cihaz ayarlarında Koyu renk temaya ayarlıyken Chrome'u Koyu temada kullanmak istiyorsanız Sistem Varsayılanı tercihini seçin.

Chrome'u Koyu temada kullanmak istiyorsanız Koyu'yu seçin.

Chrome'u Açık renkli temada kullanmak istiyorsanız Açık'ı seçin.

Koyu tema veya Gizli modda olup olmadığınızı kontrol etme

Chrome'u açın.

Üst tarafta Gizli Mod görüp görmediğinizi kontrol edin. Gizli mod simgesini görürseniz bu, internete gizli olarak göz attığınız anlamına gelir.