Google Türkiye paylaştı: Tüm dünyada aranan yemek tarifler arasında 3 tane de Türk yemeği çıktı

Google Trends, tüm yıl boyunca en çok aratılan konu başlıklarını açıklarken internetten yemek tarifi arayanların en çok hangi yemek tariflerini de arattığını açıkladı. Bu yemekleri internetten bulan kişilerin genellikle tarifleri uygulamaya başladıkları ifade edildi. İnternet yemek tarifleri konusunda oldukça çeşitli menüler çıkarmanızı sağlayan Google Trends, 2022 yılı boyunca tüm dünyada en çok aranan yemekleri açıkladı. Bu tarifler arasında 3 tane Türk yemeğinin de bulunduğu dikkat çekti.

GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN 3 TÜRK YEMEĞİ

Kişilerin dışarıda yapılan yemeklerden kaçınması gereken bu dönemlerde özellikle Covid ile alakalı salgının olduğu ve insan hayatının tehlikede olduğu bu zamanda insanlar evde yemek yapmaya yöneldi.

Google Türkiye'nin Twitter hesabında paylaşılan bilgilere göre, Tüm dünyanın en çok merak ettiği ilk 10 tarifin içerisinde 3 tane de Türk yemekleri yer aldı.

Google Türkiye'nin paylaşımı şu şekildeydi:

Tüm dünyanın en çok merak ettiği ilk 10 tarifin içerisinde bizim de tanıdığımız tarifler var. Tuzlu kurabiye, irmik helvası ve bulgur pilavı.

GOOGLE TRENDLERDE EN ÇOK ARANAN 10 YEMEK

Google trendler en çok aranan 10 yemek tarihi ise şöyle listelendi:

1- PANEER PASANDA

2- CAKE

3- SALTED COOKİE

4- OVERNİGHT OATS

5- CİNNAMON ROLL

6- İRMİK HELVASI

7- PANCAKE

8- BABAGANNUŞ

9- BULGUR PİLAVI

10- MAKARNA SALATASI