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Google Cloud’dan Kuveyt ile dijitalleşme hamlesi

Google Cloud yaptığı açıklamada, ülkenin kamu sektörü genelinde dijitalleştirme çabalarını desteklemek için Kuveyt hükümeti ile stratejik bir ittifak kurduğunu söyledi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:34
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Google Cloud Kuveyt ile dijitalleşme anlaşması yapacak

Google Cloud’dan Kuveyt ile dijitalleşme hamlesi
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Teknomers’de yer alan bilgilere göre, Google Cloud, Kuveyt hükümeti ile yapılan anlaşma için bir değer sağlamadı ancak bunun hükümet hizmetlerini dijitalleştirmeyi, ulusal verileri taşımayı ve bulutta güvenli bir şekilde depolamayı ve ulusal bir dijital beceri programı oluşturmayı kapsayacağını söyledi.

Kuveyt’te Katar ve Suudi Arabistan’ın ardından Orta Doğu’daki üçüncü bulut bölgesine yatırım yapmayı hedefleyen şirket, herhangi bir zaman dilimi belirtmeden yerde ofis açmayı planladığını söyledi.

Huawei gibi Çinli firmaların da Körfez ulusal ekonomik dönüşüm planlarının bir parçası olarak kazançlı hükümet sözleşmeleri için rekabet etmesiyle, bölgede uluslararası oyuncular arasında bulut hizmetleri geliştirmek için artan bir rekabet var.

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