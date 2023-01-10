Google'dan Android'in eski sürümleri için yeni hamle. Kullanıcılar çok sevinecek

Teknoblog’da yer alan bilgilere göre, Google, yıllardır işletim sistemi güncellemesi almayan akıllı telefonlara yeni özellikler getirmek için önemli bir adım atıyor.

Geliştiricilerin Android 11 ve 12’nin bazı sürümlerinde çalışan uygulamalarda Android 13’ün yeni fotoğraf seçicisi gibi özelliklerini kullanmasına izin vermesini sağlayan “Extension Software Developer Kit”, yani Uzantı Yazılımı Geliştirme Seti olarak adlandırılan adlı bir araç yayınladı. Şirket, özelliğin belirli platform işlevlerinin desteğini mevcut Android sürümlerine genişlettiğini söylüyor.

"ZEMİN HAZIRLANIYOR"

Google’ın Uzantı SDK’sı ile ilgili olarak Android 13’e özel olan fotoğraf seçiciden çok daha büyük planları var gibi görünüyor.

Şirketin temsilcisi Scott Westover, “Bu güncelleme aynı zamanda Android’de Privacy Sandbox, yani Gizlilik Korumalı Alanı testinin genişletilmesi için zemin hazırlıyor.” diyor. Privacy Sandbox, Google’ın mevcut reklam izleme sisteminin yerine geçme aşamasındaki sistemidir ve şirket, Android 13’te sistemin beta sürümünü kullanıma sunmayı planlıyor.

Google henüz, Privacy Sandbox’ı işletim sisteminin eski sürümlerine getirmekten bahsetmedi. Bunun yerine, Uzantı SDK’sı, şirketin büyük işletim sistemi güncellemeleri yapmak zorunda kalmadan Android’in daha yeni sürümlerinde Privacy Sandbox’ı güncellemesine yardımcı olacak gibi görünüyor. Blog yazısı bu testi, büyük güncellemelerin dışında yeni özellikler sunabilmenin, yenilikleri nasıl daha hızlı biçimde getirmeye izin verdiğini gösteren bir örnek olarak kullanılıyor.

KOLAY OLMAYACAK

Google, yıllardır Play Store aracılığıyla Android’in temel bileşenlerinin güncellenmesine izin veriyor. Şimdi de geliştiricilerin kullandığı API’lerde değişiklik yapmak için bu sistemden yararlanıyor ve onlara sistemin neler yapabileceğini kontrol etmeleri için yeni yollar sunuyor. Fotoğraf seçici örneğinde, bir geliştirici, kullanıcının Android 11 telefonunun yeterince güncellenmiş bir API’ye sahip olup olmadığını görmek için kodunu kontrol ettirebilir ve varsa yeni fotoğraf seçiciyi kullanabilir.

Google, Android 10’da her şeyi modüler biçimde tasarlamadı. Her işletim sistemi güncellemesi ile birlikte yeni modüller eklendi. Android 12 modülerleştirilmiş ART ve planlama, Android 13 ise Bluetooth, AppSearch ve UWB gibi şeyleri bileşenlere dönüştürdü. Android 11 kullanıyorsanız, Google’ın bu sistemler için özellikleri telefonunuza eklemesi o kadar kolay olmayacaktır çünkü bunlar, Play Store aracılığıyla güncellenebilen parçalar olmaktan ziyade işletim sistemi içinde yerleşik hâlde bulunuyor.