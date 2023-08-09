Google deepfake tehlikesine karşı o şirketle işbirliği yapacak

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, son zamanlarda, üretimsel yapay zeka ile, tanınmış sanatçıların seslerini ve şarkı sözlerini, çoğu zaman onların rızası olmadan, inandırıcı bir şekilde taklit edebilen "deepfake" şarkılarda da bir artış görüldü.

Müzik sektörü için bir tehdit haline dönüşen bu teknoloji konusunda şirketler adım atmaya karar veriyor.

Google ve Universal Music, yapay zeka tarafından üretilen şarkılar için sanatçıların melodilerini ve seslerini lisanslamak için görüşmeler yapıyor.

Paylaşılanlara göre iki şirketin amacı, hayranların bu parçaları yasal olarak yaratmaları ve telif hakkı sahiplerine bunun için ödeme yapmaları için bir araç geliştirmek. Kaynaklar, Google ve Universal Music arasındaki görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu ve yakın zamanda bir ürün lansmanın yapılmayacağını söyledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi başka bir kişi ise, Warner Music'in de Google ile bir ürün hakkında görüştüğünü söyledi.