Google Gemini AI'de dev özelliğini duyurdu. Teknoloji dünyasında çığır açacak

Yeni yapay zeka, insanlarla daha doğal ve anlamlı bir etkileşim kurmayı hedefleyerek, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlayabiliyor ve onlara uygun çözümler sunabiliyor. Gemini Live, sadece söylenenleri analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların niyetlerini ve amaçlarını da kavrayarak onlarla birlikte mantık yürütebiliyor.

Bu gelişmiş yapay zeka özelliği, Google’ın yeni tanıttığı Pixel 9 serisi telefonlar ve giyilebilir cihazlarla entegre olarak geliyor. Google, bu ürünleri tanıtırken, yapay zeka destekli yeniliklerinin Android ekosistemine getireceği katkılara vurgu yaptı. Şirketin önceki yapay zeka çözümlerinden farklı olarak, Gemini Live, kullanıcılarla daha derinlemesine sohbet edebiliyor ve kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor. Örneğin, bir kullanıcı Google Takvim'deki boş zaman dilimlerini kontrol etmek istediğinde, Gemini Live bu bilgiyi anında sağlıyor ve gerekirse bir hatırlatma bile oluşturuyor.

Fotoğraf düzenleme konusuna da yenilikçi bir yaklaşım getiren Google, "Beni Ekle" adlı özellik sayesinde, grup fotoğrafı çeken kişinin de fotoğrafta yer almasını mümkün kılıyor. Bu özellik, fotoğrafı çeken kişinin yerini değiştirmesini ve ardından yapay zekanın iki kareyi birleştirerek mükemmel bir grup fotoğrafı oluşturmasını sağlıyor.

Google'ın yeni Pixel 9 serisi, Gemini AI özellikleriyle donatılmış olarak geliyor. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modelleri, geliştirilmiş kamera sistemi ve yüzde 35 daha parlak ekranlarıyla öne çıkıyor. Ayrıca, bu serinin içinde yer alan Tensor G4 işlemci ve 16 GB RAM, yapay zeka uygulamalarını desteklemek için mükemmel bir performans sunuyor.

Google’ın tanıttığı bir diğer dikkat çekici ürün ise Pixel Watch 3. Android ekosistemindeki ilk UWB çip ile donatılan bu akıllı saat, "Cihazımı Bul" özelliğinin daha etkili kullanılmasına olanak tanıyor. Suya dayanıklılığı ve Bluetooth LE Audio desteği gibi özelliklerle günlük kullanımda büyük bir rahatlık sunuyor.

Son olarak, Google’ın yeni nesil kulaklığı Pixel Buds Pro 2, Pixel 9 serisiyle uyumlu olarak tasarlanmış ve kullanıcılarına üstün bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Yenilikçi teknolojilerle donatılan bu model, ses kalitesi ve kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor.