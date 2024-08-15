Google Gemini AI'de dev özelliğini duyurdu. Teknoloji dünyasında çığır açacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google Gemini AI'de dev özelliğini duyurdu. Teknoloji dünyasında çığır açacak

Google, Android cihazlarını daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirmek amacıyla geliştirdiği yeni yapay zeka özelliği Gemini Live ile dikkat çekiyor.

Yeni yapay zeka, insanlarla daha doğal ve anlamlı bir etkileşim kurmayı hedefleyerek, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlayabiliyor ve onlara uygun çözümler sunabiliyor. Gemini Live, sadece söylenenleri analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların niyetlerini ve amaçlarını da kavrayarak onlarla birlikte mantık yürütebiliyor.

googleacxnzx.jpg

Bu gelişmiş yapay zeka özelliği, Google’ın yeni tanıttığı Pixel 9 serisi telefonlar ve giyilebilir cihazlarla entegre olarak geliyor. Google, bu ürünleri tanıtırken, yapay zeka destekli yeniliklerinin Android ekosistemine getireceği katkılara vurgu yaptı. Şirketin önceki yapay zeka çözümlerinden farklı olarak, Gemini Live, kullanıcılarla daha derinlemesine sohbet edebiliyor ve kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor. Örneğin, bir kullanıcı Google Takvim'deki boş zaman dilimlerini kontrol etmek istediğinde, Gemini Live bu bilgiyi anında sağlıyor ve gerekirse bir hatırlatma bile oluşturuyor.

googlealsd.webp

Fotoğraf düzenleme konusuna da yenilikçi bir yaklaşım getiren Google, "Beni Ekle" adlı özellik sayesinde, grup fotoğrafı çeken kişinin de fotoğrafta yer almasını mümkün kılıyor. Bu özellik, fotoğrafı çeken kişinin yerini değiştirmesini ve ardından yapay zekanın iki kareyi birleştirerek mükemmel bir grup fotoğrafı oluşturmasını sağlıyor.

googlee.jpg

Google'ın yeni Pixel 9 serisi, Gemini AI özellikleriyle donatılmış olarak geliyor. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modelleri, geliştirilmiş kamera sistemi ve yüzde 35 daha parlak ekranlarıyla öne çıkıyor. Ayrıca, bu serinin içinde yer alan Tensor G4 işlemci ve 16 GB RAM, yapay zeka uygulamalarını desteklemek için mükemmel bir performans sunuyor.

googlelnczxc.png

Google’ın tanıttığı bir diğer dikkat çekici ürün ise Pixel Watch 3. Android ekosistemindeki ilk UWB çip ile donatılan bu akıllı saat, "Cihazımı Bul" özelliğinin daha etkili kullanılmasına olanak tanıyor. Suya dayanıklılığı ve Bluetooth LE Audio desteği gibi özelliklerle günlük kullanımda büyük bir rahatlık sunuyor.

googleomzcn.jpg

Son olarak, Google’ın yeni nesil kulaklığı Pixel Buds Pro 2, Pixel 9 serisiyle uyumlu olarak tasarlanmış ve kullanıcılarına üstün bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Yenilikçi teknolojilerle donatılan bu model, ses kalitesi ve kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor.

İlgili Haberler
Kahveye rekor zam. 40 yılın hatrı tarihe karışacak
Emlakta yeni dönem. Bakanlık 81 ildeki kuruluşlara yazı gönderdi: Artık resmen zorunlu olacak
500 lotunuz 5500 lot olacak. KAP'a resmen bildirildi
Kredi ile ev alma devri kapandı. Aylar sonra bir ilk yaşandı
Son Haberler
Eber Gölü’nde yangın Yerel Haberler
Eber Gölü’nde yangın
1999 öncesi sigortalılar dikkat! SGK uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilik için tarih verdi Memur ve Emekli
1999 öncesi sigortalılar dikkat! SGK uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilik için tarih verdi
Milli Emlak'tan 3 bin 700 TL’ye arsa fırsatı! Emlak vergisi ve KDV’den muaf tutulacak Ekonomi
Milli Emlak'tan 3 bin 700 TL’ye arsa fırsatı! Emlak vergisi ve KDV’den muaf tutulacak
Nihat Zeybekci'nin sözleri tepki topladı: 'Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı' Gündem
Nihat Zeybekci'nin sözleri tepki topladı: 'Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı'
Kasksız sürücüden ilginç tepki: Ceza kesilince gülme krizine girdi Yerel Haberler
Kasksız sürücüden ilginç tepki: Ceza kesilince gülme krizine girdi
Asansör kazasında ölen Beren'in bilirkişi raporu çıktı! 'Bize işimizi mi öğreteceksiniz' diye savundular Gündem
Asansör kazasında ölen Beren'in bilirkişi raporu çıktı! 'Bize işimizi mi öğreteceksiniz' diye savundular