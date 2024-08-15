Emlakta yeni dönem. Bakanlık 81 ildeki kuruluşlara yazı gönderdi: Artık resmen zorunlu olacak

Yeni düzenleme ile birlikte yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri artık ilan girişi yapamayacak. Peki, bu düzenleme neleri kapsıyor? İşte ayrıntılar...

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan bu düzenleme, konut satışlarının e-Devlet üzerinden yönetilmesini öngörüyor. 15 Eylül’de yürürlüğe girecek olan düzenleme için Bakanlık, ilgili sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirici bir yazı gönderdi.

YETKİ BELGESİ OLMAYANLAR İLAN GİRİŞİ YAPAMAYACAK

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, yetki belgesi olmayan emlak işletmelerinin ilan girişi yapamayacak olması. Bakanlığın ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderdiği yazıya göre, yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ilan platformlarına erişim sağlayamayacak. Bu işletmelerin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yetki doğrulaması yapmaları gerekecek. 15 Eylül itibarıyla teknik çalışmalar tamamlanacak ve bu tarihten sonra ilanlar, EİDS üzerinden doğrulanacak. Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulaması yapılmıştır" ibaresi veya logusu bulunacak.

SAHTE İLANLARA KARŞI ÖNLEM

Bakanlık, sahte ilanlar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşları koruma amacıyla "doğrulanmış ilan" sistemini getiriyor. Bu düzenleme, fiyat manipülasyonlarının da önüne geçmeyi hedefliyor. Konut sahibi, e-Devlet üzerinden taşınmazını seçerek emlakçısına yetki verecek ve emlakçı bu yetki ile ilan girişini gerçekleştirebilecek.

AYNI TAŞINMAZ İÇİN BİRDEN FAZLA YETKİLENDİRME

Düzenlemeye göre, aynı taşınmaz için birden fazla emlak işletmesi yetkilendirilebilecek, ancak bu yetki süresi 3 ay ile sınırlandırılacak. Ayrıca, aynı taşınmaza ait diğer ilanlara dair fiyat bilgileri ve kısa yollar ilan platformlarında yer alacak. Bu sayede, Bakanlık vatandaşları aşırı fiyatlandırmalardan korumayı amaçlıyor.

KİRALIK DAİRELER DE DÜZENLEMEYE DAHİL

Konutunu kiraya vermek isteyen vatandaşlar, bu düzenlemenin kendilerini kapsayıp kapsamadığını merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre, EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale getirilecek.

KİMLER HARİÇ TUTULACAK?

Günlük kiralık taşınmazlar, henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi tapusu bulunmayan taşınmazlar bu uygulamadan muaf tutulacak. Bu taşınmazlar için ilan verilebilecek ancak tapu kaydının bulunmadığına dair bir işaretleme yapılması gerekecek ve bu durum ilanda belirtilecek.

2025 YILINDA TAMAMEN DEVREDE OLACAK

Sistem tam anlamıyla 1 Ocak 2025 itibarıyla devreye girecek ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilmesi mümkün olmayacak. Düzenleme devreye girdiğinde, yayında olan ilanlar kalmaya devam edecek ancak bu ilanların yenilenmesi durumunda EİDS üzerinden yetkilendirme sorgulaması yapılacak. Bu adımlar, sektörde şeffaflığı artırmayı ve vatandaşları korumayı hedefliyor.