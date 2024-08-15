MEB'den sınav saati kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 akademik yılı için eğitim politikalarında önemli değişiklikler yaparak yeni kararları kamuoyuna duyurdu. İlkokullarda uygulanan sınav saatleri artık tarihe karışıyor; öğrenci değerlendirmeleri süreç odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek. Ayrıca, öğrencilere ücretsiz olarak sağlanan ders materyalleri dışında ek kaynak temini konusunda kısıtlamalar getirilecek.

Eğitimde aile katılımının artırılması hedefleniyor; veliler, okulların yürüttüğü faaliyetler ve çalışmalar hakkında düzenli olarak bilgilendirilecek. Sınıf mevcutlarının azalması durumunda, sınıfların birleştirilmesi planlanıyor. Eğitim kurumlarına kayıt sırasında herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Eğitim sektöründe iş birliklerinin güçlendirilmesiyle, eğitime erişim ve kalitenin yükseltilmesi amaçlanıyor.