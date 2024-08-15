MEB'den sınav saati kararı

Kaynak: TRT Haber
MEB'den sınav saati kararı

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 akademik yılı için yeni düzenlemeler içeren bir genelgeyi kamuoyu ile paylaştı. Yeni kararlara göre, ilkokul düzeyinde sınavlar artık yapılmayacak ve öğrenci kayıtları sırasında ailelerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 akademik yılı için eğitim politikalarında önemli değişiklikler yaparak yeni kararları kamuoyuna duyurdu. İlkokullarda uygulanan sınav saatleri artık tarihe karışıyor; öğrenci değerlendirmeleri süreç odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek. Ayrıca, öğrencilere ücretsiz olarak sağlanan ders materyalleri dışında ek kaynak temini konusunda kısıtlamalar getirilecek.

sinav-jewt-cover.jpg

Eğitimde aile katılımının artırılması hedefleniyor; veliler, okulların yürüttüğü faaliyetler ve çalışmalar hakkında düzenli olarak bilgilendirilecek. Sınıf mevcutlarının azalması durumunda, sınıfların birleştirilmesi planlanıyor. Eğitim kurumlarına kayıt sırasında herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Eğitim sektöründe iş birliklerinin güçlendirilmesiyle, eğitime erişim ve kalitenin yükseltilmesi amaçlanıyor.

İlgili Haberler
Pegasus'tan 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla bilet kampanyası
Google Gemini AI'de dev özelliğini duyurdu. Teknoloji dünyasında çığır açacak
Kasksız sürücüden ilginç tepki: Ceza kesilince gülme krizine girdi
Ailede alacak verecek kavgası çıktı: Hem tekne hem otobüsü kundakladı
Uzayda mahsur kaldılar. Kaderleri NASA'nın iki dudağı arasında
Motor üstünde uyuyan kişi az daha ölüyordu. Arkadaki arabanın kamerası çekti
Son Haberler
İstanbul'da sokak ortasında eşini öldürdü. Halk linç etmek istedi Gündem
İstanbul'da sokak ortasında eşini öldürdü. Halk linç etmek istedi
Caroline Koç Eda Erdem'i teknesinde ağırlamıştı. Nedeni belli oldu Spor
Caroline Koç Eda Erdem'i teknesinde ağırlamıştı. Nedeni belli oldu
Mahmud Abbas Meclis'te konuşacak! Saat belli oldu... Ankara'da geniş güvenlik önlemleri Gündem
Mahmud Abbas Meclis'te konuşacak! Saat belli oldu... Ankara'da geniş güvenlik önlemleri
Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı Spor
Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
Barbaros Şansal Hülya Avşar'ı yerin dibine soktu Magazin
Barbaros Şansal Hülya Avşar'ı yerin dibine soktu
Bakan Güler: ABD'ye 'Suriye'de Mehmetçik IŞİD'le savaşsın' diye teklif ettik Gündem
Bakan Güler: ABD'ye 'Suriye'de Mehmetçik IŞİD'le savaşsın' diye teklif ettik
Sokak röportajları yasaklanacak mı? Bakan Tunç açıkladı Gündem
Sokak röportajları yasaklanacak mı? Bakan Tunç açıkladı