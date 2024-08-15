500 lotunuz 5500 lot olacak. KAP'a resmen bildirildi

Kaynak: Haber Merkezi
500 lotunuz 5500 lot olacak. KAP'a resmen bildirildi

Borsa İstanbul'da SKYLP koduyla işlem gören Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., sermayesini yüzde 1000 oranında artırma kararı aldı.

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan bu karara göre, Skyalp Finansal Teknolojiler, mevcut 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesini bedelsiz olarak 104.500.000 TL'ye yükseltecek. Bu artış, şirketin 500 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanı çerçevesinde gerçekleştirilecek. Skyalp'in bu hamlesi, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunarken, şirketin finansal yapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

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YATIRIMCILAR İÇİN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Bu sermaye artırımı sonucunda, artırılan 95.000.000 TL’lik kısmı temsil eden 1 TL nominal değerdeki paylar, ortaklara mevcut payları oranında dağıtılacak. Skyalp, bu sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapacağını da belirtti.

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SKYLP HİSSELERİ GÜÇLÜ YÜKSELİŞTE

Skyalp Finansal Teknolojiler'in bu açıklaması, piyasada büyük bir yankı uyandırdı ve SKYLP hisseleri 13 Ağustos'ta yüzde 4,3 oranında değer kazanarak 100,8 TL seviyesine yükseldi. Haftalık bazda yüzde 2, aylık bazda yüzde 14 değer kaybeden hisse, yıllık bazda ise BIST 100 endeksine kıyasla yüzde 114 oranında yükseldi. Bu, şirketin uzun vadeli performansına olan güveni artırırken, BIST 100 endeksinin yıllık artış oranı ise yüzde 28,6 seviyesinde kaldı.

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BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut kaynaklarını kullanarak sermayesini artırması anlamına gelir. Bu süreçte, şirkete nakit girişi sağlanmaz; bunun yerine mevcut hissedarlara, sahip oldukları hisse oranında yeni paylar verilir. Bu, hissedarlar için doğrudan bir kazanç sağlamasa da, şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesine ve yatırımcı güveninin artmasına katkı sağlar.

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