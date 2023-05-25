Google görseller yapay zeka ile birleşti. Fotoğrafların ana kaynağını saniyeler içinde bulacak

Arama motoru Google her geçen gün biraz daha işlevini artırıyor. Son olarak yapay zeka ile birleşen Google Görseller ile Bard artık fotoğrafın ana kaynağını saniyeler içinde gösterecek.

Google görseller yapay zeka ile birleşti. Fotoğrafların ana kaynağını saniyeler içinde bulacak

Editör: Osmancan EROK

Google geliştirdiği Bard yapay zekası sayesinde 180'den fazla ülkede bekleme listesi olmadan ücretsiz kullanılacağını duyurdu.

Bard, web'den her türlü fotoğrafı görüntüleyebilecek. Bard gösterdiği görsellerin kaynağını da mutlaka gösterecek.

Örneğin "Bana 5 tatil yeri öner?" dediğinizde Bard size tatil yerlerinden fotoğraflarla yanıt verecek. Her resmin ayrıca kısa bir açıklaması da olacak. Daha fazlasını öğrenmek isteyenler görsele tıklayabilecek.

Şu ana kadar ChatGPT de Bard da sadece metinle yanıtlar veriyordu. Google, görsel eklemenin Bard'a artı getireceğini düşünerek yapay zekasının görsel göstermesini sağladı. ChatGPT'den de fotoğraf göstermesini isteyebiliyorsunuz ancak ChatGPT size fotoğrafın linkini verebiliyor. Öte yandan Microsoft Bing Chat ile entegre olan GPT-4 zaten görselle cevap verebiliyordu.

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