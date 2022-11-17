18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Google Haritalar'a hayatınızı kolaylaştıracak 4 yenilik. İşte detaylar...

Google Haritalar'a hayatınızı kolaylaştıracak 4 yenilik. İşte detaylar...

Google Haritalar'a bugün gelen güncellemeyle bazı yeni özellikler kullanıcılara sunuldu. İşte yeni özellikler...

Galeri Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 22:51
Takip Et
1/5
Google Haritalar'a hayatınızı kolaylaştıracak 4 yenilik. İşte detaylar...

Google’ın en popüler hizmetlerinden birisi olan Google Haritalar, 2019 yılında Waze’i geçerek dünyanın en çok kullanılan navigasyon ve harita uygulaması olmuştu. Tabii ki Google mühendisleri de bu birinciliği korumak için sürekli olarak yazılımlarını geliştirip yeni özellikler ekliyor.Bugün Google, bazı yeni özelliklerini kullanıma sundu.

2/5
Google Haritalar'a hayatınızı kolaylaştıracak 4 yenilik. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda Google tarafından tanıtılan Live View güncellemesi bugün nihayet kullanıma sunuldu. Google’ın birkaç yıl önce kullanıma sunduğu bu özellik sayesinde telefonunuzun AR özelliğini kullanarak etrafınızdaki kafeler, restoranları ve diğer konumları kameradan görebiliyor ve 3 boyutlu yol tarifi alabiliyorsunuz. Ancak önceleri bu özeliği kullanırken arama yapamıyordunuz. Bugün gelen güncelleme sayesinde ise Live View özelliğini kullanırken arama yapabileceksiniz.Live View’ın arama özelliği şu anda sadece Los Angeles, Londra, New York, Paris, San Francisco ve Tokyo’da kullanıma sunuldu ancak şu anda Google Haritalar’ın Beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar da bu özelliği ülkemizde deneyimleyebiliyor. Yaptığımız testlerde ülkemizde bu özelliğin şu anda çok da stabil çalışmadığını söyleyebiliriz. Ancak özelliğin ülkemizde kullanılabilir olması yakın gelecekte bu özelliğin ülkemizdeki tüm kullanıcılara sunulabileceğini gösteriyor.

3/5
Google Haritalar'a hayatınızı kolaylaştıracak 4 yenilik. İşte detaylar...

Ayrıca Google Haritalara gelen diğer bir özellik de elektrikli otomobil sahiplerini sevindirecek cinsten. Tüm dünyada kullanıma sunulan bu özellik sayesinde kullanıcılar, elektrikli araçlarının hangi şarj girişine sahip olduğunu telefonun ayarlar kısmından seçebilecek ve şarj istasyonu ararken sadece hızlı şarja sahip olan istasyonları filtreleyebilecek. Özelliği kullanabilmek içinse Google Haritalar uygulamasının en güncel sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Daha sonra ise yapmanız gereken tek şey uygulamanın ayarlar kısmına girerek “Elektrikli araç ayarları” bölümünden aracınızın desteklediği şarj türlerini seçmeniz yeterli.

4/5
Google Haritalar'a hayatınızı kolaylaştıracak 4 yenilik. İşte detaylar...

Google’ın bu güncelleme ile sunduğu diğer bir özellik ise yemek istediğiniz yemeği hazırlayan restoranları size göstermesi. Bu özelliği kullanmanız içinse Hem Google Haritalar hem de Google uygulamalarının güncel olması gerekiyor. Daha sonrasında ise tek yapmanız gereken yemek istediğiniz yemeği Google’da aratmak ve aşağıda yer alan “Haritalar” sekmesine dokunmak. Bu sayede o yemeği yapan restoranların tamamını görebilecek ve istediğiniz restorana yol tarifi alabileceksiniz.Bir süredir ABD’de test edilen bu özellik şu anda ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanılabilir durumda.

5/5
Google Haritalar'a hayatınızı kolaylaştıracak 4 yenilik. İşte detaylar...

Google ayrıca tekerlekli sandalye kullanan bireyler için hazırladığı “Erişilebilir yerler” özelliğini de bu güncelleme ile tüm dünyada kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde bireyler, tekerlekli sandalye kullanarak kolayca girip çıkabilecekleri binaları ve konumları harita üzerinde görebilecek.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
3
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
4
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
5
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
6
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
7
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
﻿ABD'den Çin, Hong Kong ve BAE'ye yaptırım
﻿ABD'den Çin, Hong Kong ve BAE'ye yaptırım
﻿ABD'den Çin, Hong Kong ve BAE'ye yaptırım
﻿Pakistan’da katliam gibi kaza: 18 ölü
﻿Pakistan’da katliam gibi kaza: 18 ölü
﻿Pakistan’da katliam gibi kaza: 18 ölü
﻿THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı
﻿THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı
﻿THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı
﻿İran'da 5 büyüklüğünde deprem
﻿İran'da 5 büyüklüğünde deprem
﻿İran'da 5 büyüklüğünde deprem
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu. İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
﻿Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu. İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
﻿Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu. İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
﻿Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı
﻿Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı
﻿Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
﻿Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı
﻿Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı
﻿Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı
﻿Athena Gökhan Özoğuz'dan Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye açıklaması. Neden ayrıldığını anlattı
﻿Athena Gökhan Özoğuz'dan Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye açıklaması. Neden ayrıldığını anlattı
﻿Athena Gökhan Özoğuz'dan Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye açıklaması. Neden ayrıldığını anlattı
﻿İstiklal Caddesi'ne bırakılan çiçekler dağ oldu
﻿İstiklal Caddesi'ne bırakılan çiçekler dağ oldu
﻿İstiklal Caddesi'ne bırakılan çiçekler dağ oldu
﻿İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi
﻿İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi
﻿İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi
﻿Tüm Türkiye'nin merakla beklediği haberi Necati Şaşmaz verdi
﻿Tüm Türkiye'nin merakla beklediği haberi Necati Şaşmaz verdi
﻿Tüm Türkiye'nin merakla beklediği haberi Necati Şaşmaz verdi
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı
﻿Bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı
﻿Bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.