Google Haritalar'a hayatınızı kolaylaştıracak 4 yenilik. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda Google tarafından tanıtılan Live View güncellemesi bugün nihayet kullanıma sunuldu. Google’ın birkaç yıl önce kullanıma sunduğu bu özellik sayesinde telefonunuzun AR özelliğini kullanarak etrafınızdaki kafeler, restoranları ve diğer konumları kameradan görebiliyor ve 3 boyutlu yol tarifi alabiliyorsunuz. Ancak önceleri bu özeliği kullanırken arama yapamıyordunuz. Bugün gelen güncelleme sayesinde ise Live View özelliğini kullanırken arama yapabileceksiniz.Live View’ın arama özelliği şu anda sadece Los Angeles, Londra, New York, Paris, San Francisco ve Tokyo’da kullanıma sunuldu ancak şu anda Google Haritalar’ın Beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar da bu özelliği ülkemizde deneyimleyebiliyor. Yaptığımız testlerde ülkemizde bu özelliğin şu anda çok da stabil çalışmadığını söyleyebiliriz. Ancak özelliğin ülkemizde kullanılabilir olması yakın gelecekte bu özelliğin ülkemizdeki tüm kullanıcılara sunulabileceğini gösteriyor.