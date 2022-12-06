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Google'da aradığınızı artık daha kolay bulabileceksiniz. Sonuçlarda sayfa sayfa dolaşmak tarih oluyor

Dünya’nın bir numaralı internet arama motoru Google’dan yeni bir özellik duyuruldu. Google, arama sonuçlarını artık sayfa sayfa listelemeyeceğini açıkladı. Tüm sonuçlar, sonsuz kaydırma özelliğiyle tek bir sayfada bulunabilecek.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:51
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Google'da aradığınızı artık daha kolay bulabileceksiniz. Sonuçlarda Sayfa Sayfa Dolaşmak Tarih Oluyor

Google'da aradığınızı artık daha kolay bulabileceksiniz. Sonuçlarda sayfa sayfa dolaşmak tarih oluyor
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Google’dan arama sonuçlarında büyük bir değişiklik yapılacağı açıklandı. Google mobil sürümde sunduğu ‘sonsuz kaydırma’ özelliğinin masaüstü sürümünde de sunulacağını duyurdu.

Webtekno'nun haberine göre, yeni sonsuz kaydırma ile Google’da bir arama yaptığınızda artık sonuçlarda sayfa sayfa dolaşmanıza gerek kalmayacak. Normalde 6 sayfayı kaplayan arama sonuçları, artık tek sayfada karşınıza çıkacak.

Bu sonuçların sonuna geldiğinizdeyse karşınıza “Daha fazla” seçeneği çıkacak. Bu seçeneğe tıkladığınızda da Google, yine aynı sayfa içinde farklı arama sonuçlarını listeleyecek.

Özellik, kullanıcıların yanı sıra içerik üreticileri için de faydalı olacak:

Google’da ilk sayfada çıkmak için verilen uğraş, artık kısmen sona erecek. Sonuçların tek sayfada listelenmesiyle artık çok daha fazla internet sitesine erişim sağlanabilecek. Tabii artık yegane mücadele, üst sıralarda çıkmak için olacak. 

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