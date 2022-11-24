Google Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Özel doodle hazırladı

Özel ve tarihi günleri, önemli kişileri ve olayları "doodle" olarak sergileyen Google'ın ana sayfasını açan internet kullanıcıları bu sefer 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan logo ile karşılaşıyor.

Logonun üzerine tıklandığında, Öğretmenler Günü ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

24 KAIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği 24 Kasım 1928 günü tüm ülkede Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100'üncü doğum yıl dönümü olan 1981 yılında, onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.

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