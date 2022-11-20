Araç sahipleri dikkat! Google'dan keyfinizi yerine getirecek 2 yeni özellik

Google, araç sahipleri için iki yeni özellik duyurdu.

Webtekno’da yer alan habere göre; elektrikli otomobiller konusunda en büyük sıkıntılardan biri olan ‘araçların nasıl ve nerede şarj edilebileceği’ konusunda harekete geçen Google, Google Haritalar’ın yeni versiyonunda kullanıcılara isteğe bağlı olarak ‘50 kWh ve üstü şarj istasyonlarını’ görmeyi seçeneği sunacak.

Üstelik bu yenilik, Google Haritalar’ın elektrikli araçlara yönelik tek geliştirmesi olmayacak. Kullanıcılar uygulama üzerinden J1772, CCS (Combo 1 ve 2), Type 2, CHAdeMo ve Tesla şarjı için seçim yapabilecek.

Böylece şarj süresini çok daha kısaltabilmek mümkün hale gelecek ve yolda geçirilen süre de ciddi şekilde azalacak.

Türkiye’de de kullanılabilen özellik için Google Haritalar’ı en güncel sürüme yükseltmeniz gerekiyor.

Güncelleme sonrasında “Elektrikli araç şarj istasyonu” şeklinde arama yapıldığında, seçeneklerden istenilen priz türlerine ve hızlı şarj olup olmamasına göre arama gerçekleştirilebilir.

GOOGLE ASİSTAN, CANINIZ SIKILDIĞINDA EN SEVDİĞİNİZ PODCASTİ AÇACAK

Google’ın sunduğu ikinci özellik ise araç kullanırken canı sıkılanlara hitap ediyor.

Google Asistan artık belli podcast istekleri için komutları algılayabilecek. Böylece bir podcastin otomatik olarak son bölümünü dinlemeye başlamadan, istenilen bölümleri açabilmek mümkün olacak.

Üstelik bu özelliği kullanmak için yalnızca bölüm numarasını değil, spesifik konuları, konukları ya da bölüm başlığını kullanarak da bölümleri açmak mümkün olacak.

Bu durumu örneklerle açıklamak gerekirse:

“Hey Google, Webtekno Podcast Röportajları Refik Anadol’un olduğu bölümü oynat” derseniz, o bölümü dinlemeye başlayabileceksiniz.

“OK Google, Webtekno Podcast Röportajları bitcoin fiyatları ile ilgili bölümü oynat” derseniz o bölüm çalınmaya başlanacak.

“Hey Google, Webtekno Podcast Röportajları bölümü ‘Türkiye'de İnternet Neden Yavaş, Nasıl Çözülür?’ü oynat” derseniz o bölümü dinleyebileceksiniz.

“OK Google, Webtekno Podcast Röportajları ilk bölümü oynat” derseniz ilk bölüm oynatılmaya başlanacak.