Google hatasız kod yazabilecek. Microsoft ve Amazon'a meydan okudu

Independent Türkçe'nin haberine göre, Google, Android geliştiricilerin işini kolaylaştıracak yeni botunu duyurdu. Teknoloji devi açıklamayı, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çarşamba günü düzenlediği geliştirici konferansı I/O'da yaptı.

Google, yapay zeka destekli botun kod yazabildiğini, hataları ayıklayabildiğini ve Android'le ilgili sorulara yanıt verebildiğini bildirdi. Şirket kod botunun, geliştiricilerin uygulama geliştirmesini yardımcı olmasını umuyor.

Studio Bot'un dünya genelinde ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı. Studio Bot adı verilen araç, Codey denen kodlama modeli üzerine kuruldu. Codey ise Google'ın kod yazma gibi birçok işleve sahip olan en gelişmiş dil modeli PaLM 2'den güç alıyor.

Hem Kotlin hem de Java programlama dillerini destekleyen Studio Bot, Android Studio'nun araç çubuğunda bulunuyor.

Google, Studio Bot kullanan geliştiricilerin, kaynak kodu paylaşmasının gerekmediğini vurguladı. Ancak araçla yapılan konuşmalar toplanacak. Teknoloji devi, kod botunun henüz çok erken aşamada olduğunu ve toplanan verilerin, botun geliştirilmesinde kullanılacağını açıkladı.

Google'ın kod botu Studio Bot şimdilik sadece ABD'deki kullanıcıların hizmetinde olduğu belirtildi.

Verge, Google'ın kod botuyla Microsoft ve Amazon'a meydan okuduğunu yazdı. Microsoft, GitHub Copilot adlı yapay zeka destekli kodlama aracını martta piyasaya sürmüştü. Amazon da yapay zeka destekli kod botu CodeWhisperer'ı geçen ay herkese ücretsiz hale getirmişti.