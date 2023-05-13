Google hatasız kod yazabilecek. Microsoft ve Amazon'a meydan okudu

Teknoloji devi google, Studio Bot'un kod yazabildiğini, hataları ayıklayabildiğini ve Android’le ilgili sorulara yanıt verebildiğini açıkladı. Google'ın kod botuyla Microsoft ve Amazon'a meydan okuduğu ifade edildi.

Google hatasız kod yazabilecek. Microsoft ve Amazon'a meydan okudu

Independent Türkçe'nin haberine göre, Google, Android geliştiricilerin işini kolaylaştıracak yeni botunu duyurdu. Teknoloji devi açıklamayı, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çarşamba günü düzenlediği geliştirici konferansı I/O'da yaptı.

Google, yapay zeka destekli botun kod yazabildiğini, hataları ayıklayabildiğini ve Android'le ilgili sorulara yanıt verebildiğini bildirdi. Şirket kod botunun, geliştiricilerin uygulama geliştirmesini yardımcı olmasını umuyor.

Studio Bot'un dünya genelinde ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı. Studio Bot adı verilen araç, Codey denen kodlama modeli üzerine kuruldu. Codey ise Google'ın kod yazma gibi birçok işleve sahip olan en gelişmiş dil modeli PaLM 2'den güç alıyor.

Hem Kotlin hem de Java programlama dillerini destekleyen Studio Bot, Android Studio'nun araç çubuğunda bulunuyor.

Google, Studio Bot kullanan geliştiricilerin, kaynak kodu paylaşmasının gerekmediğini vurguladı. Ancak araçla yapılan konuşmalar toplanacak. Teknoloji devi, kod botunun henüz çok erken aşamada olduğunu ve toplanan verilerin, botun geliştirilmesinde kullanılacağını açıkladı.

Google'ın kod botu Studio Bot şimdilik sadece ABD'deki kullanıcıların hizmetinde olduğu belirtildi.

Verge, Google'ın kod botuyla Microsoft ve Amazon'a meydan okuduğunu yazdı. Microsoft, GitHub Copilot adlı yapay zeka destekli kodlama aracını martta piyasaya sürmüştü. Amazon da yapay zeka destekli kod botu CodeWhisperer'ı geçen ay herkese ücretsiz hale getirmişti.

ggggggg.jpg

Öne Çıkanlar
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Johnny Depp marka elçisi olduğu moda deviyle anlaştı. Tüm zamanların en pahalı anlaşmasını imzaladı Magazin
Johnny Depp marka elçisi olduğu moda deviyle anlaştı. Tüm zamanların en pahalı anlaşmasını imzaladı
Eski eşinin silahlı saldırısından biber gazıyla kurtuldu Güncel
Eski eşinin silahlı saldırısından biber gazıyla kurtuldu
Otomobilin çarpmasıyla savrulup inşaat alanına düşen kadın hayatını kaybetti Güncel
Otomobilin çarpmasıyla savrulup inşaat alanına düşen kadın hayatını kaybetti
Çelik yelekli uyuşturucu çetesine operasyon: 7 tutuklama Güncel
Çelik yelekli uyuşturucu çetesine operasyon: 7 tutuklama
Sara hastalığına iyi gelen besin listesi belli oldu Sağlık
Sara hastalığına iyi gelen besin listesi belli oldu
Nuri Bilge Ceylan kime oy vereceğini açıkladı Magazin
Nuri Bilge Ceylan kime oy vereceğini açıkladı
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı! Yazarlar
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!