Google internette gezinme deneyimini kökünden değiştiriyor

Google Chrome, günümüzde en çok kullanılan internet tarayıcılarının başında geliyor. Google, günde milyarlarca kez kullanılan tarayıcısının popülerliğini güncellemeler ile birlikte korumak istiyor. Şirketin son çalışması ise kullanıcılarının bir hayli hoşuna gidecek gibi görünüyor.

Google internette gezinme deneyimini kökünden değiştiriyor

Google, Chrome tarayıcısına eklemeyi planladığı yeni özellik ile kullanıcılara gezindikleri sayfalarda gömülü olan bağlantıların önizlemesini sunmayı planlıyor.

Böylece kullanıcılar sayfalarda yer alan gömülü bağlantı linklerine tıklamadan bir ön izleme sayfası ile karşılaşacaklar.

Leopeva64 isimli Twitter kullanıcısının paylaşımında olduğu gibi kullanıcılar fare imlecini bir bağlantı üzerine getirdiklerinde, yönlendirilecekleri sayfanın bir ön izlemesini görecekler.

Google’ın henüz test aşamasında olan yeni özelliğinin kullanıcılar için birçok yararı olabilir.

haber-ic.jpg

KULLANICILAR BAĞLANTILARA KÖRÜ KÖRÜNE TIKLAMAK ZORUNDA KALMAYACAK

Shiftdelete.net'ten Gökberk Baycan'ın haberine göre, Google Chrome’da yer alması planlanan bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar bağlantılara körü körüne tıklamak zorunda kalmayacak. Zaman kaybının önüne geçeceği düşünülen bu yeni özellik aynı zamanda güvenlik için de oldukça yararlı olabilir.

Kullanıcılar, gömülü bağlantının üzerinde bir süre bekledikten sonra açılan ön izleme sayfası sayesinde yönlendirilen sayfa hakkında geniş çaplı bilgi sahibi olabilir. Bu sayede, tehlike oluşturabilecek bazı gömülü bağlantılara tıklamanın da önüne geçilmiş olacak.

Henüz test aşamasında olan bu özelliğin ne zaman sunulacağı konusunda ise henüz bir fikrimiz yok. Şimdilik Chromium Gerrit’teki bazı temel yamalardan ve bir belge açıklayıcıdan oluşan bu özellik ilerleyen aşamalarda ise muhakkak genel kullanıma açılacaktır.

Google, Chrome tarayıcısında sunduğu yeni özellik ile kullanıcılarının internette gezinme deneyiminin tam anlamıyla değiştirme niyetinde.

İlgili Haberler
Google’dan kadın sporlarına destek. Arama sonuçları zenginleşiyor
Yapay zeka destekli Bing artık Google Chrome'da
Platformlar arası mesajlaşma geliyor. Google’dan atak
Google'dan haber yazan yapay zeka. Robot gazeteciler geliyor
Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Bilecik'te siyanür alarmı 1 kişi öldü 41 kişi gözetim altında Yaşam
Bilecik'te siyanür alarmı 1 kişi öldü 41 kişi gözetim altında
İşte Şenol Güneş'in istediği transfer. Tottenham'dan geliyor Spor
İşte Şenol Güneş'in istediği transfer. Tottenham'dan geliyor
Hangisi gerçek Menzil Cemaati? Yazarlar
Hangisi gerçek Menzil Cemaati?
İstikrar umudu 2025’de Yazarlar
İstikrar umudu 2025’de
İstila, siyaset, yıkım!.. Yazarlar
İstila, siyaset, yıkım!..
MB’dan da umut yok! Yazarlar
MB’dan da umut yok!