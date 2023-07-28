Google internette gezinme deneyimini kökünden değiştiriyor

Google, Chrome tarayıcısına eklemeyi planladığı yeni özellik ile kullanıcılara gezindikleri sayfalarda gömülü olan bağlantıların önizlemesini sunmayı planlıyor.

Böylece kullanıcılar sayfalarda yer alan gömülü bağlantı linklerine tıklamadan bir ön izleme sayfası ile karşılaşacaklar.

Leopeva64 isimli Twitter kullanıcısının paylaşımında olduğu gibi kullanıcılar fare imlecini bir bağlantı üzerine getirdiklerinde, yönlendirilecekleri sayfanın bir ön izlemesini görecekler.

Google’ın henüz test aşamasında olan yeni özelliğinin kullanıcılar için birçok yararı olabilir.

KULLANICILAR BAĞLANTILARA KÖRÜ KÖRÜNE TIKLAMAK ZORUNDA KALMAYACAK

Shiftdelete.net'ten Gökberk Baycan'ın haberine göre, Google Chrome’da yer alması planlanan bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar bağlantılara körü körüne tıklamak zorunda kalmayacak. Zaman kaybının önüne geçeceği düşünülen bu yeni özellik aynı zamanda güvenlik için de oldukça yararlı olabilir.

Kullanıcılar, gömülü bağlantının üzerinde bir süre bekledikten sonra açılan ön izleme sayfası sayesinde yönlendirilen sayfa hakkında geniş çaplı bilgi sahibi olabilir. Bu sayede, tehlike oluşturabilecek bazı gömülü bağlantılara tıklamanın da önüne geçilmiş olacak.

Henüz test aşamasında olan bu özelliğin ne zaman sunulacağı konusunda ise henüz bir fikrimiz yok. Şimdilik Chromium Gerrit’teki bazı temel yamalardan ve bir belge açıklayıcıdan oluşan bu özellik ilerleyen aşamalarda ise muhakkak genel kullanıma açılacaktır.

Google, Chrome tarayıcısında sunduğu yeni özellik ile kullanıcılarının internette gezinme deneyiminin tam anlamıyla değiştirme niyetinde.