Yapay zeka destekli Bing artık Google Chrome'da

Microsoft, yapay zeka destekli Bing Chat özelliğini Microsoft Edge’in dışına çıkarıyor. Bir süre önce Google Chrome ve Safari’de yeni Bing’i test eden şirket, nihayet Google Chrome için Bing Chat özelliğini erişime açtı.

Yapay zeka destekli Bing artık Google Chrome'da

Bing’in ChatGPT destekli sohbet botu bugüne kadar yalnızca Microsoft’un kendi tarayıcısı olan Edge üzerinden erişilebiliyordu.

Yapay zekalı araç, kullanıcıların Bing ile sohbet etmesine, sorular sormasına ve çeşitli konularda ayrıntılı yanıtlar almasına olanak tanıyor.

Shiftdelete.net'ten Ömer Dursun'un haberine göre İnternet dünyasının açık ara en popüler web tarayıcısı olan Chrome ise artık yeni Bing’i destekleyecek. Bu, Chrome üzerinden Bing.com’a girdiğinizde Bing Chat’ten yararlanabileceğiniz anlamına geliyor.

BAZI SINIRLANDIRMALAR VAR

Chrome’da tek seferli Bing sohbet oturumu 5 mesajla sınırlandırılıyor. Bu sayı Edge’de ise 30’a kadar çıkıyor. Ancak oturumu kapatıp yeni bir sohbet açtığınızda bunun sıfırlandığını da belirtmek gerekiyor. Ayrıca mesaj başına karakter sınırı Edge’de 4 bin iken; Chrome’da 2 bin ile sınırlı tutuluyor.

Kısıtlamalar olsa da, Bing Chat’in temel işlevi oldukça düzgün çalışıyor. bing.com adresine gidip sohbet simgesine tıklayabilir ve aklınıza gelen her konuda GPT-4 destekli Bing’den yardım alabilirsiniz.

Öte yandan Bing Chat için karanlık modun da görücüye çıktı.

Neredeyse tüm popüler web sitelerinde ve uygulamalarda yer alan karanlık mod, artık Bing Chat için de geçerli.

Yeni görünümü şimdilik sadece Microsoft Edge’de kullanabiliyorsunuz.

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