Google News kaydı nasıl alınır? Tek tek açıklandı

R10 Blog’da yer alan bilgilere göre, makalelerin Google Haberler’de yayınlanması ve dizinde yer alması ciddi bir uğraş gerektirir. Yapılması gerekenler ve püf noktalar belli oldu.

GOOGLE YENİ YAYINCI MERKEZİ'NDE NASIL YAYIN YAPILIR?

Google Haberler Yayıncı’sında makale yayınlamak için öncelikle bir hesaba ihtiyaç vardır. Hesap oluşturmak ve üst sıralarda görünmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Google Haberler, bütün kullanıcıların hesap oluşturmasına ve makale yayınlamasına olanak tanır. Eskiden içerik yayınlamadan önce, bir başvuru ve kabul süreci bulunurdu. Artık bu uygulama rafa kaldırıldı ve makale yayınlama herkese açıldı. Her ne kadar herkes makale yayınlama hakkına sahip olsa da, içeirk kalitesi çok önemli. Yayınlanacak içeriklerin “yüksek kalite, uyumlu” olabilmesine dikkat edilmesi gerekir.

Bunun yanında Google Haberler kullanıcıları, haberin güncelliğine yüksek önem verirler. Güncelliğini yitirmiş bir haber ile ilgili yayın yapmak mantıksız olacaktır. Google Haberler okuyucuları, çeşitli olaylar hakkında oluşturulan haberleri takip ederler. Google, okuyucuların konumlarına ve internet gezinmelerine göre, kişiselleştirilmiş sonuçlar sunar. Yayınlanan içeriklerin URL’sinin ya da RSS akışının Yayıncı Merkezi’ne gönderilmesi bir artıdır. Fakat bunun yapılıyor olması, garanti bir sonuç sunmaz. Daha iyi bir sıralama için, haber üreticilerinin içeriklerini güçlendirmesi gerekir.

GOOGLE HABERLER’DE DAHA ÜST SIRALARDA YER ALMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Google Haberler’de daha önce yayınlanmış kullanıcılardan geri bildirimler alındı. Bu geri bildirimlere göre dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Google Haberler Yayıncı Merkezi’ni daha önce kullanan kullanıcıların insanlara verdikleri tavsiyeler şunlar:

Çok yayın yapmak. Sürekliliği olacak şekilde içerik üretmek. Haftada bir ya da iki değil, günde birkaç yayın yapmak çok daha verimlidir. Günlük içerik üretebilecek yazarlardan oluşan bir ekibe sahip olmak. Farklı yazarların olması şart değil fakat önemlidir. Farklı yazarlar, farklı bakış açılarını beraberinde getirir. Bu da okuyucunun ilgisini çeker. Güncel bilgi paylaşımı çok önemlidir. Güncelliğini yitiren haberlerin oluşturulması bir işe yaramayacaktır. Haberlerin zamanı geçmeden üretilmesi ve yayınlanması gerekir.

Bir haber XML site haritasını kullanmak işleri kolaylaştırır. Bu harita sayesinde, makaleleri haber olarak tanıtmak mümkün olacaktır. Spor, Dünya ya da Seyahat gibi taklit edilmesi zor konularda da içerik oluşturmak. Bu tarz kategoriler için web sitesinde farklı bölümler sunmak. Bunların yapılması okuyucuların ilgisini çekebilecek içeriklerin daha kolay bulunmasına yarar.

Google AMP sayfalarını kullanmak. Bu zorunlu olan bir şey olmasa da, Google tarafından bir haber kaynağı olarak tanınma noktasında oldukça etkilidir. Düzenli içerik üretmek ve çoklu bakış açılarına sahip olmak, haberin okuma sayısını direkt etkiler. Yayınların zamanında ve düzenli olması, okuyucular için çok önemlidir.

Haberlerin doğru bilgiler içermesi de son derece önemlidir. Yanlış ya da çarptırılmış bilgiler, haber kaynağına olan güveni yıkar. Bu durum, yalnızca ilgili haberi değil, tüm markayı olumsuz etkiler. Google, “uygun haber” tanımında, haberin doğruluğuna ciddi hassasiyet gösterir.

Web sitelerinde okuyucu ilgisini çekecek görsellerin olması gerekir. Görsel kalitelerinin yüksek olması, içeriğe olan ilgi ve saygıyı arttırır. Eski içerikler yerine, günümüz internet camiasına uyacak içerikler tercih edilmektedir. Yeni web sitelerinin dizaynları incelenerek ilerlemek mantıklı olacaktır. Bozuk görseller okuyucuların ilgisini kaybetmesine yol açar. Farklı medyatik ögelerin olması ise, içerik beğenisini yükseltir.