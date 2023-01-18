iPhone cihazlar için kritik karar: Kamera yapıları değişiyor

Apple analistleri daha önce iPhone 15 serisinde bir periskop lens kullanılacağını belirten paylaşım yapmışlardı. Son rapora göre ilk kez periskop lens kullanacak modelin beklenildiği gibi sadece iPhone 15 Pro Max’te olacağı ifade edilmişti. Kameranın lensinin, bir sonraki iPhone 16 serisinde ise iki Pro modelinde de yer alacağı aktarıldı. Ortaya çıkan son iddialara göre Apple periskop lensi benimseyecek.

APPLE PERİSKOP LENSE GEÇİYOR

iPhone 14 kamerasıyla ilgili birçok iddia ortaya atılmış, 5x optik yakınlaştırma yapabilen periskop lense yer verilecek. Ayrıca, Lante Optics’in Apple’a 100 milyondan fazla bileşen tedarik etmesinin muhtemel olduğu ve bunun şirketin gelirleri üzerinde büyük bir olumlu etki yaratacağı söyleniyor.

Dynamic Island özelliğinin tüm modellere gelmesi durumuna kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. iPhone 15 Pro ve 15 Ultra tamamen yeni bir Apple çipi kullanacak. Apple’ın 3nm mimarisi üzerine üretilen A17 Bionic’ten gücünü alacak. Yeni cihazın batarya performansının da mevcut cihazlardan daha dikkat çekici olacağı ifade edildi.

TSMC tarafından üretilecek 3nm mimarili A17 Bionic'in diğer çiplerden daha maliyetli olacağı ifade edildi. Söylentilere göre 3nm N3 teknolojisiyle üretilen bir çipin, mevcut teknolojiye kıyasla yüzde 25 oranında daha pahalı olacağı ifade edildi.