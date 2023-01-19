Jennifer Lopez'in elbisesi ve Google Görseller arasındaki bağ nedir

2000 yılında Jennifer Lopez, 42. Grammy Ödülleri'nde ünlü bir markanın ipek yeşili bir elbisesini giymişti. Bu durum Google için Görseller'in doğmasına sebep oldu.

JENNİFER LOPEZ İLE GOOGLE GÖRSELLERİN DOĞUŞU

Jenniffer Lopez'in dekoltesi hakkında o dönem çok fazla eleştiri yapılmış ve insanlar elbisenin nasıl göründüğünü merak etmişti. Bu merak Google Görsellerin doğmasına ve insanların yazıdan arındırılmış bir şekilde sadece görseli görmesine olanak sağladı. Jennifer Lopez ise o dönem giydiği elbise konusunda şu açıklamalarda bulundu:

“Bana öyle görünmüyordu. Güzel bir elbiseydi” dedi ve ekledi: “Bunun bu kadar büyük bir olay olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu.”

Elbise sadece normal medyayı etkilemekle kalmadı, Google'ın arama motoru üzerinde de kalıcı bir etki yarattı. Çok fazla aranıyordu.

Eski Google CEO'su Eric Schmidt, 2015'te Project Syndicate'te yaptığı açıklamada bu konuya değindi ve “İnsanlar metinden daha fazlasını istiyordu” dedi. Schmidt'in sözleri şöyleydi: "İlk defa bunu, Jennifer Lopez'in dünyanın dikkatini çeken yeşil bir elbise giydiği 2000 Grammy Ödülleri'nden sonra gördük. O sırada, o ana kadar gördüğümüz en popüler arama sorgusuydu. Ancak kullanıcılara tam olarak istediklerini vermenin kesin bir yolu yoktu. Böylelikle Google Görsel Arama doğdu.” açıklamalarında bulundu.

Google Görseller'in mühendislik ve ürün müdürü Cathy Edwards daha sonra GQ'ya bunun “tamamen doğru” olduğunu aktardı. Ancak, o sırada küçük ekibin zaten bir görsel arama oluşturmak istediğini, ancak projeye ne kadar kaynak ayıracağını bilmediği de söyledi.