19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Jennifer Lopez'in elbisesi ve Google Görseller arasındaki bağ nedir

Jennifer Lopez'in elbisesi ve Google Görseller arasındaki bağ nedir

Jenniffer Lopez'in Grammy Ödülleri'nde giydiği bir elbise Google Görseller'in doğmasına neden oldu. Eski Google CEO'sunun Google Görseller'in doğuşu için yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:15
Takip Et

Google Görseller nasıl ortaya çıktı

Jennifer Lopez'in elbisesi ve Google Görseller arasındaki bağ nedir
+
Aa
-

2000 yılında Jennifer Lopez, 42. Grammy Ödülleri'nde ünlü bir markanın ipek yeşili bir elbisesini giymişti. Bu durum Google için Görseller'in doğmasına sebep oldu.

JENNİFER LOPEZ İLE GOOGLE GÖRSELLERİN DOĞUŞU

Jenniffer Lopez'in dekoltesi hakkında o dönem çok fazla eleştiri yapılmış ve insanlar elbisenin nasıl göründüğünü merak etmişti. Bu merak Google Görsellerin doğmasına ve insanların yazıdan arındırılmış bir şekilde sadece görseli görmesine olanak sağladı. Jennifer Lopez ise o dönem giydiği elbise konusunda şu açıklamalarda bulundu:

“Bana öyle görünmüyordu. Güzel bir elbiseydi” dedi ve ekledi: “Bunun bu kadar büyük bir olay olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu.”

Elbise sadece normal medyayı etkilemekle kalmadı, Google'ın arama motoru üzerinde de kalıcı bir etki yarattı. Çok fazla aranıyordu.
Eski Google CEO'su Eric Schmidt, 2015'te Project Syndicate'te yaptığı açıklamada bu konuya değindi ve “İnsanlar metinden daha fazlasını istiyordu” dedi. Schmidt'in sözleri şöyleydi: "İlk defa bunu, Jennifer Lopez'in dünyanın dikkatini çeken yeşil bir elbise giydiği 2000 Grammy Ödülleri'nden sonra gördük. O sırada, o ana kadar gördüğümüz en popüler arama sorgusuydu. Ancak kullanıcılara tam olarak istediklerini vermenin kesin bir yolu yoktu. Böylelikle Google Görsel Arama doğdu.” açıklamalarında bulundu.

Google Görseller'in mühendislik ve ürün müdürü Cathy Edwards daha sonra GQ'ya bunun “tamamen doğru” olduğunu aktardı. Ancak, o sırada küçük ekibin zaten bir görsel arama oluşturmak istediğini, ancak projeye ne kadar kaynak ayıracağını bilmediği de söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
4
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
5
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
6
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
7
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.