Google Pixel 8 Pro’nun özellikleri ortaya çıktı. Tasarımı da sızdı

Google, yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Pixel 8 Pro modelinin tasarımı ortaya çıktı.Google, yeni işlemcisinde 1 adet 3.09GHz ARM Cortex-X3, 3 adet 2.65GHz ARM Cortex-A715 ve 4 adet 2.1GHz ARM Cortex-A510 çekirdeğe yer verecek. Grafik arabirimi tarafında ise Samsung tarafından üretilen Xclipse 930 kullanılacak. Xclipse 930’un Adreno 740 ile benzer performansa sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Şirketin selefine kıyasla bazı tasarım değişiklikleri yaptığı görülüyor. Google Pixel 8 Pro, selefinin aksine yekpare tasarıma sahip kamera dizilimiyle karşımıza çıkacak.

Google Pixel 8 Pro, 6.7 inç FullHD Plus ekran ile tanıtılacak. Cihazın 120Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED panel ile satışa sunulacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.