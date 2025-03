Google, Pixel Sense ile yapay zekada devrime hazırlanıyor

Google’ın yapay zeka alanındaki hırsı sınırsız görünüyor. Son gelen haberlere göre, Google’ın yeni telefonlarıyla birlikte, neredeyse tüm Google uygulamalarından veri toplayarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan Pixel Sense özelliği geliyor. Bu uygulama, 2025’in sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Pixel 10 serisinin en dikkat çeken özelliği olabilir.

Android Authority tarafından yayımlanan bir rapora göre, Pixel Sense, başlangıçta Google Asistanı ile entegre olacak şekilde tasarlanan Pixie'nin yeni adı. 2023 yılının sonlarında Pixie’nin Pixel 9 serisiyle duyurulması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi ise Pixel Sense adı altında geri dönmesi bekleniyor ve uygulamanın nasıl çalışacağına dair daha fazla detay ortaya çıkmaya başladı.

Pixel Sense, Google Takvim, Gmail, Docs, Maps, Keep Notes, Recorder, Wallet gibi popüler uygulamalarda oluşturduğunuz verileri kullanabilecek. Ayrıca, mevcut Pixel Ekran Görüntüleri uygulaması gibi medya dosyalarını da işleyebilecek. Bu verilerin toplanmasının amacı, telefonunuzu kullanma şeklinizi anlamak ve size içerik, ürün ve isim önerileri sunarak görevleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olmak. Pixel Sense, temelde siz herhangi bir şey yazmadan, neye ihtiyacınız olduğunu tahmin etmeye çalışacak.

Samsung’un da benzer bir hedefi takip ettiği belirtiliyor. Galaxy S25 serisinde bulunan Now Brief adlı AI özelliği, birkaç uygulamadan veri toplayarak önemli bilgileri yapay zeka ile işlemeyi amaçlıyor. Ancak, bu özellik genellikle sabah, öğle ve akşam saatlerinde sunduğu "Now Bar" güncellemeleriyle pek bir fayda sağlamıyor.

Pixel Sense, bu tür bir yaklaşımın daha geniş bir versiyonu gibi görünüyor. Desteklenen uygulamaların listesi çok daha büyük ve kullanıcıların sıkça kullandığı uygulamalara odaklanıyor. Eğer daha fazla veri büyük dil modellerine aktarılırsa, Pixel Sense, ihtiyaçlarınızı daha doğru tahmin edebilir.

Pixel Sense’in test sürümüne ait bazı ekran görüntüleri, Telegram üzerinden sızdırıldı. Bu görüntüler, uygulamanın "işlerinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olma" özelliğine vurgu yapıyor.

Pixel Sense, başlangıçta yalnızca Pixel telefonlarına özel olarak geliştirilmiş bir Google Asistanı’nın iyileştirilmiş versiyonu olarak tasarlanmıştı. Ancak, Google, Gemini’yi merkezi asistan olarak tanıtmaya başlayınca Pixie bu planlardan çıkmıştı. Bugün ise Pixel Sense, Google’ın cihaz içindeki yapay zeka yeteneklerinin hızlı bir şekilde evrimleşen bir uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Google’ın, tüm uygulama verilerinizi izlemesi fikri bazı kullanıcıları rahatsız edebilir. Ancak, raporlara göre Pixel Sense, verileri doğrudan cihazda, güvenli bir şekilde işlemek için Gemini Nano modeline dayanacak. Yani, veriler bulut sunucularına gönderilmeyecek, telefonunuzda işlenerek daha güvenli bir şekilde kullanılacak. Ayrıca, çevrimdışı çalışabilme özelliğine de sahip olacak.

Pixel Sense’in geri dönmesi, Google’ın cebe yönelik yapay zeka işleme alanındaki büyük bir genişlemeyi planladığını gösteriyor. Google, mobil AI yolculuğuna temkinli bir başlangıç yapmıştı ve özellikler, Google Asistanı'nın daha güçlü işlevsellikleriyle entegre edilmişti. Her yeni telefon ve Pixel Drop ile cihaz içindeki AI özellikleri birer birer arttı. Son olarak, son Pixel Drop, sahtekârlık tespiti gibi yeni özellikler ekledi. Ancak bu özelliklerin ne kadar yararlı olacağına dair net bir bilgi yok. Samsung’un Now Brief özelliği de çoğu kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıştı.

Google, Gemini Nano’nun ne kadar güçlü olduğunu sürekli olarak vurgulasa da, bu özelliklere dair üçüncü taraf desteği hala zayıf. Şu anda, çoğu Google AI Edge SDK’sı yalnızca ön izleme aşamasında. Bu durum, Google ve Samsung gibi OEM'lerin cihaz içi yapay zeka yeteneklerini bizlere göstermesini beklemek anlamına geliyor. Şu ana kadar bu özellikler pek etkileyici görünmedi.