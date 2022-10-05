Google devrim yaratacak yapay zeka hamlesini açıkladı: Metin nesnelere dönüşecek

Google, DALL-E, Stable Diffusion ve Midjourney gibi yapay zeka programlarının başarısından sonra yeni bir yapay zeka daha üretti.

Yazılı komutları üç boyutlu tasarımlara dönüştüren DreamFusion adlı yeni aracını tanıtan Google yöneticileri, "Metinden üç boyutlu görsel üretmek için geliştirdiğimiz yeni yöntemimiz DreamFusion'ı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Önceden eğitilmiş bir metinden görüntüye çevirme modelini kullandık. Üç boyutlu veriye gerek kalmadı!" ifadelerini kullandı.

Yeni aracın "yüzey geometrisi ve derinliği açısından" tutarlı görseller oluşturduğu belirtildi. Böylelikle kullanıcılar yapay zeka ve 3D yazıcı kullanarak kendi nesnelerini üretebileceği aktarıldı.

HAMBURGER YİYEN HAYALET

Twitter'da @GORDOYISUS adlı bir kullanıcı, DreamFusion aracılığıyla ürettiği hamburger yiyen hayalet figürünü paylaştı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta da metni videoya çeviren yapay zeka algoritması Make-A-Video'yu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.