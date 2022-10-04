Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye’ye F16’lar konusunda yeni şartlar getirdi. Getirilen şartları eleştirdiği tvitinde Turhan Çömez, “ABD’den F16’larla ilgili yeni şartlar: YPG/PYD’ye karşı kullanamazsınız. Yunan adaları (işgal ettikleri dahil) üzerinde uçamazsınız. Finlandiya ve Norveç in NATO üyeliğine onay vermek zorundasınız. Dünya lideri olmak böyle bir şey demek ki…” ifadelerini kullandı.





Çömez’e yanıt veren Melih Gökçek, “Kına yak... Çömez… Ben sana nişadır göndereyim dene…”dedi. Bunun üzerine Çömez, “Sana sürdüğüm nişadırlar çok işe yaramış anlaşılan İ. Melih. Belli ki yeniden istiyorsun. Seçime kadar sabret, çok alışkanlık yaptıysa daha erken de müdahale edebilirim. İyi bir kolorektal (makat bölgesi ve kalın barsak) cerrahı olduğumu biliyorsun. Çekinme, ara beni.” yanıtını verdi.





NİŞADIR SÜRMEK NE DEMEK?

Tartışma sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "nişadır sürmek" deyiminin ne anlama geldiğini merak etti.

Nişadır sürmek, deli dana gibi gezinip duranlar için kullanılan bir tabir. Nasreddin Hoca’ya atfedilen bir fıkrada Hoca, eşeğin koşması için kıçına nişadır sürer, koşan eşeğe yetişemeyince bu sefer kendisi de kıçına nişadır sürer.

Yine bir başka fıkrada ise şöyle bir diyalog geçer:

Nasreddin Hoca’nın eşeğinin kuyruk altında yara çıkmış. Hayvan adım atamaz vaziyette. Biri hocaya şöyle der:

- “Hocam bir parça nişadır sür, eşek normale döner.”

Hoca denileni yapınca canı yanan hayvan koşmaya başlar. Hoca bir süre sonra acılar içinde bir adamla karşılaşır ve adam şöyle der:

- “Hoca, basurum azdı adım atamıyorum. Bana ne tavsiye edersin?”



Bunun üzerine Nasreddin Hoca, “Kıçına nişadır sür be adam!” yanıtını verir.