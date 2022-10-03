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Milyarda bir ihtimal gerçek oldu. 9 yıl sonra aynı yerde....

Google'ın gezici kameralarına aynı kadın, 9 yıl sonra aynı noktada yakalandı. Durumu sosyal medyada paylaşan kadın "insanlar beni zaman yolcusu sanıyor" dedi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 17:05
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Google Haritalar'da aynı kadın aynı yerde 9 yıl sonra tekrar görüntülendi

Milyarda bir ihtimal gerçek oldu. 9 yıl sonra aynı yerde....
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Google Haritalar, Leanne Cartwright adlı kadını Nisan 2009'da Londra'daki Victoria Place yakınlarındaki bir trafik ışığının yanında, sol kolunda bir çanta ile görüntülemişti.

41 yaşındaki Cartwright, 9 yıl aradan sonra Ağustos 2018'de tamamen aynı pozisyonda, bu defa iki çanta ile kameralara yakalandı.

Cartwright, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında "Sanki zamanda donmuşum gibi. Tam olarak aynı kaldırım taşı üzerinde duruyorum ve omzumda bir çanta var. Çok komik ama çok tuhaf. İnsanlar muhtemelen benim bir zaman yolcusu olduğumu düşünüyordur. Neredeyse on yıl sonra, tam olarak aynı yerde yakaladıkları tek kişi ben olabilirim" dedi.

Cartwright, sözlerine şöyle devam etti: "İlk önce ikinci fotoğrafa rastladık, sonra ilkini bulduk. [Çekim yapan] arabayı görmemiştim bile, bu yüzden afalladım. İş yerindeki herkese bu durumu anlattık, oldukça komik buldular. Facebook'a koyayım dedim, çünkü daha önce birinin başına böyle bir şey geldiğini ne duydum ne de gördüm."

Konuyla ilgili yorum yapan sosyal medya kullanıcıları yorumlarından birinde, "Pekala, bir sonraki Google Haritalar güncellemesi geldiğinde kime ve nereye bakacağımızı kesinlikle biliyoruz!" ifadelerini kullandı.

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