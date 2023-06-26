Google'da logo değişikliği. Görünce şaşırmayın

Editör: İsa KARAARSLAN

Telefon kullanıcıları sık sık cihazını kaybetmekten yakınır. Google da bu soruna çözüm bulabilmek için yıllar önce "Cihazımı Bul" adlı bir uygulama oluşturmuştu. Bu uygulama sayesinde kaybolan cihazı dakikalar içinde bulmak mümkün oluyordu.

Bugün, Cihazımı Bul uygulamasının logosu değişti.

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, Android’deki Cihazımı Bul uygulamasının simgesi, ortasında yeşil bir arka plan üzerinde bir telefon bulunan beyaz bir raptiyeydi. Bu logo, kullanıcıya uygulamanın harita tabanlı oldu.

Eski logoya göre daha renkli ve canlı gözüken logonun modernleştiği görüldü.

İŞTE YENİ LOGO