Chrome’dan silinmesi gereken uzantılar belli oldu

Google Chrome için tehlikeli uzantılar açıklandı. İşte silinmesi gereken uzantınlar.

Chrome’dan silinmesi gereken uzantılar belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Chrome, tarayıcı pazarının en büyük oyuncusu ve dünya çapında 3 milyardan fazla cihazda kullanılıyor.

Kaspersky’ın son analizi se 80 milyondan fazla cihazın tehlikeli Google Chrome uzantıları yüzünden tehlikede olduğunu gösterdi.

Kaspersky, yaklaşık 87 milyon indirme sayısına ulaşan 34 zararlı Google Chrome uzantısı keşfetti.

Bu uzantıların çeşitli amaçlar için kullanıldığını söyleyen siber güvenlik şirketi, Chrome’da yer alan verilerin tehlikede olabileceğine dikkat çekti.

Google bu uzantıları Chrome Web Mağazası’ndan kaldırdı. Ancak milyonlarca kullanıcının cihazlarında hala mevcut olabilir..

KALDIRILMASI GEREKEN 34 UZANTI:

Autoskip for Youtube

Soundboost

Crystal Adblock

Brisk VPN

Clipboard Helper

Maxi Refresher

Quick Translation

Easyview Reader view

PDF Toolbox

Epsilon Ad blocker

Craft Cursors

Alfablocker ad blocker

Zoom Plus

Base Image Downloader

Clickish fun cursors

Cursor-A custom cursor

Amazing Dark Mode

Maximum Color Changer for Youtube

Awesome Auto Refresh

Venus Adblock

Adblock Dragon

Readl Reader mode

Volume Frenzy

Image download center

Font Customizer

Easy Undo Closed Tabs

Screence screen recorder

OneCleaner

Repeat button

Leap Video Downloader

Tap Image Downloader

Qspeed Video Speed Controller

HyperVolume

Light picture-in-picture

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