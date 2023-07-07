Chrome’dan silinmesi gereken uzantılar belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Chrome, tarayıcı pazarının en büyük oyuncusu ve dünya çapında 3 milyardan fazla cihazda kullanılıyor.
Kaspersky’ın son analizi se 80 milyondan fazla cihazın tehlikeli Google Chrome uzantıları yüzünden tehlikede olduğunu gösterdi.
Kaspersky, yaklaşık 87 milyon indirme sayısına ulaşan 34 zararlı Google Chrome uzantısı keşfetti.
Bu uzantıların çeşitli amaçlar için kullanıldığını söyleyen siber güvenlik şirketi, Chrome’da yer alan verilerin tehlikede olabileceğine dikkat çekti.
Google bu uzantıları Chrome Web Mağazası’ndan kaldırdı. Ancak milyonlarca kullanıcının cihazlarında hala mevcut olabilir..
KALDIRILMASI GEREKEN 34 UZANTI:
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