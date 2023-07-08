Google klavye uygulamasına yeni özellik geliyor

Google’ın klavye uygulaması Gboard’a yeni özellikler yolda. İşte ayrıntılar….

Google klavye uygulamasına yeni özellik geliyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google klavye uygulaması Gboard en çok beklenen özelliğe kavuşuyor.

Gboard’a eklenecek yeni özellik belli oldu. Kullanıcılar, geri al butonuna dokunarak yanlışlıkla sildikleri yazıyı geri getirebilecek.

GERİ AL DÜĞMESİ

Telefonda bir şey yazdığınızda genelde yalnızca kullandığınız uygulamada geri al düğmesi varsa sildiğiniz bir metni geri alabilirsiniz. Örneğin, Google Keep'te geri alma düğmesi var ancak bazı uygulamalarda bu buton yok; bir şeyi sildiğinizde tekrar yazmaktan başka şansınız yok.

Ancak Gboard'un geri alma düğmesiyle herhangi bir uygulamada girdiğiniz metni geri alabileceksiniz.

Buton, klavyedeki bir menüde gizli ancak daha kolay erişim için taşınabilecek.Gboard geri al özelliği henüz tüm kullanıcılara açılmadı.

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