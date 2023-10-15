Google’dan ana sayfaya ‘keşfet’ özelliği: Hava durumu, haberler ve daha fazlası...

Google, popüler arama motorunun ana sayfasında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Test aşamasında olan bu yenilik, "Keşfet" akışı olarak adlandırılan yeni bir özellik sunuyor.

Yeni arayüz tasarımı ile hava durumu, haberler, maç skorları, hisse fiyatları gibi bilgiler daha erişilebilir hale getirilerek kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Google sözcüsü, bu özelliğin şu anda Hindistan'da test edildiğini onayladı. Ancak, ne zaman geniş çaplı bir kullanıma sunulacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Yeni özellik, kullanıcıların arama motorunun ana sayfasında daha fazla içeriğe hızlı bir şekilde erişmelerini sağlayacak.

GOOGLE ARAMA'YA KEŞFET ÖZELLİĞİ GELİYOR!

Keşfet akışı, kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilen bilgilere ulaşmalarına olanak tanıyacak.

Örneğin, kullanıcılar hava durumu bilgilerini, güncel haberleri veya favori spor takımlarının maç skorlarını ana sayfalarında daha kolay görebilecekler. Bu sayede kullanıcılar, daha fazla vakit harcamadan güncel bilgilere ulaşabilecekler.

Google'ın bu değişikliği, kullanıcıların arama motorunu sadece bilgi aracı olarak değil, günlük yaşamlarının bir parçası olarak daha fazla kullanmasını hedefliyor. Ayrıca, bu tür kişiselleştirilmiş içerikler sunarak, kullanıcıların Google'a olan bağlılığını artırmayı amaçlıyor.

Bu tür değişiklik, teknoloji şirketlerinin kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak ve rekabetçi kalmak için sık sık yaptığı türden güncellemelere bir örnek oluşturuyor.

Kullanıcıların alışkanlıklarına ve taleplerine uygun olarak geliştirilen yeni özellikler, kullanıcı sadakatini artırmanın yanı sıra reklam verenlere de daha iyi hedefleme seçenekleri sunuyor..