Google Camera uygulamasının adı da özellikleri de değişti

Şirket tarafından yapılan değişikliği sayfasına taşıyan 9to5Google'a göre. uygulamanın adı Google Play Store'da Pixel Camera olarak değiştirildi.

Böylelikle Google Camera uygulaması yeni Pixel serisi modellerin yaklaşmasıyla birlikte yeni adına kavuştu.

Tamindir'den Barış Bulut'un haberine göre, daha önce Google'ın uygulama açıklamasında, "Google Camera ile hiçbir anı kaçırmayın ve portre, gece görüşü ve video sabitleme modları gibi özellikleri kullanarak harika fotoğraflar ve videolar çekin." yazıyordu.

Bu cümle artık "Tamamen yeniden tasarlanan Pixel Camera ile hiçbir anı kaçırmayın ve portre, gece görüşü, hızlandırılmış çekim ve sinematik bulanıklaştırma gibi özellikleri kullanarak harika fotoğraflar ve videolar çekin." şeklinde güncellenmiş durumda.

HANGİ YENİLİKLER VAR?

Pixel Camera'nın en son sürümü Android 14 çalıştıran Pixel cihazlarda çalışıyor. Pixel 7 Pro, Pixel Tablet ve Pixel Fold Pixel Camera 9.0 sürümünü çalıştırırken, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için 9.1 sürümü sunuluyor.

Yeniden adlandırılan Pixel Camera uygulaması ile sunulan yeni özellikler ise şu şekilde:

Tüm farklı fotoğraf ve video modları arasında gezinmeyi kolaylaştıran yeni kamera kullanıcı arayüzü

Düzenleme işlemini geliştiren RAW iyileştirmeleri

Pro kontroller deklanşör hızı, ISO ve daha fazlası gibi gelişmiş kamera ayarlarının kilidinin açılması (yalnızca Pixel 8 Pro'da)

Daha zengin ayrıntılar için yüksek çözünürlüklü 50MP fotoğrafçılık (yalnızca Pixel 8 Pro'da)

Genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler