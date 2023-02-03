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Google’ın 2022’deki geliri açıklandı

Google 2022'nin son çeyreğini 76 milyar dolar gelirle kapattı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 12:08
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Google’ın 2022’deki finansal verileri açıklandı

Google’ın 2022’deki geliri açıklandı
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Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2022'nin son çeyreğine ait finansal verilerini açıkladı.

Alphabet 2022’nin son çeyreğini 76 milyar dolar gelirle tamamladı.

Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1'lik bir artış demek. Bu dönemdeki kâr ise 13.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

REKLAM GELİRLERİ DÜŞTÜ

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, şirketin ana gelir kaynağı olan reklam iş kolunun gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.5 oranında azaldı.

Şirket 2022’nin tamamını 60 milyar dolar net gelirle kapattı. 2021’deki net gelir ise 76 milyar dolardı.

Şirketin ana gelir kaynağı olan reklam iş kolunun gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.5 oranında azaldı.

ÇALIŞAN SAYISI YÜKSELDİ

Son çeyrek verilerine göre, 2022’nin ekim ayında 186 bin 779 olarak açıklanan çalışan sayısı, son açıklamaya göre 190 bin 234’e çıktı.

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Yurt Seven
3.02.2023 12:55
Amerkada 5 sirket cirosu bizim ekonomiye esit.. ilim bilim olmazsa iste Nas di, cemeatti kuran kursuydu basortusu yasasi ileugrasirsin. Ulkeni satarsin. Ataturk 100 yil once gormustu bunu  
 
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