Google sohbet robotu üreteceğini duyurdu. Saniyeler içinde algılayacak

Yapay zekâ ile ilgili gelişmeler artarken ChatGPT günden güne gelişiyor. Adından sıkça söz ettiren sohbet robotu, bıraktığı etki sayesinde diğer teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Örneğin Google da yapay zekalı sohbet robotu üreteceğini belirtti.

GOOGLE'DAN SOHBET ROBOTU GELİYOR

Google, geçtiğimiz aylarda ChatGPT’ye rakip olarak bir ürün ortaya çıkarmayacağını açıkladı. Jeff Dean ve Sundar Pichai, Google’ın yapay zekâ modellerinin de OpenAl’ınkiler kadar yetenekli olduğunu ifade etti. Ancak itibar nedeniyle böyle bir ürün çıkarmayacağını söyledi. Ortaya çıkan haberler ise bunun tam tersini gösteriyor.

İddialara göre şu anda Google çalışanları, ChatGPT benzeri bir yapay zekâ sohbet robotunu test ediyor.

“Apprentice Bard” adlı sohbet robotu ChatGPT gibi doğal dil kullanılarak sorulara yanıt veriyor. Ayrıca sohbet robotu, Google’ın LaMDA teknolojisiyle oluşturuldu.

Apprentice Bard’da da kişiler, iletişim kutusuna soru metnini yazarak yanıt alabiliyor. Bunun yanı sıra yanıtla ilgili bir geri bildirim de yapabiliyor. İddialara göre Google’ın sohbet robotu, ChatGPT’de henüz olmayan bir özelliği de sahip olacak. Ayrıca iddialar, Apprentice Bard’ın durdurulan sohbet robotunun önceki sürümü olan Meena’nın yerini alacağını belirtiyor.

Google’ın söz konusu olan yeni projesinin tanıtılıp tanıtılmayacağının belli olmadığı belirtildi.