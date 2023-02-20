Google kulaklığıyla fark yarattı. Gizli özelliği keşfedildi

Google tarafından ocak güncellemesiyle birlikte, Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 ve 7 Pro modellerine "Yerel Uzamsal Ses desteği" getirdiği duyurulmuştu.

Bu özellik sese yön filtreleri ekler ve desteklenen uygulamalardan müzik dinlerken veya içerik izlerken çevresel bir ses deneyimi simüle etmesi ile bilinmektedir.

Google Pixel Buds uygulamasının en son güncellemesi, "Uzamsal Ses" adlı gizli bir menü getirmiştir.

Bir teknoloji bloğu tarafından keşfedilen menü, Uzamsal Ses ve Baş İzleme özelliklerini etkinleştirmek için açma-kapama düğmeleri içeriyor. Ayrıca, özelliği etkinleştirmenin neye benzediğini ön izlemek için uygulamanın ayarlarına bir demo eklenmiş olarak tanımlandı. Menünün altındaki bir uyarı, özelliğin yalnızca desteklenen içeriklerle çalıştığını hatırlatıyor.

İŞTE GOOGLE PİXEL BUDS'IN GİZLİ ÖZELLİĞİ

TeknolojiOku.com'da yer alan habere göre; Google Pixel Buds'un, yakında Baş İzleme özelliğini etkinleştiren bir yazılım güncellemesi almasının çok yüksek olduğu ifade ediliyor. Bu güncellemenin, Mart ayında gelecek olan Pixel Buds Pro Özellik güncellemesinin bir parçası olacağını söylenebilir.

Yerel Uzamsal Ses desteği, müzik ve video içeriğini bir üst seviyeye taşımak için oldukça popüler bir özellik haline geldi. Diğer kulaklık üreticileri de benzer özellikler sunuyor ve bu, akıllı telefon üreticilerinin daha fazla Yerel Uzamsal Ses destekli cihaz piyasaya sürmesine yol açıyor.

Google'ın bu deneyimini bir üst noktaya çıkarması ve özelliği Pixel Buds gibi yüksek kaliteli kulaklıklarla birleştirilmesi, kullanıcılara çevresel ses deneyimleri sunarak rakiplerinden ayrılmasını sağlayabilir.