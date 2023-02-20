Google Chrome’un yeni özellikleri devrede. İşte detaylar

Google Chrome'a Aralık ayında gelen bazı yenilikler kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Bu yenilikler arasında yer alan Bellek ve Enerji Tasarruf modları devreye girdi.

Bellek Tasarruf modu, bilgisayarınızdaki diğer sayfalara ve uygulamalara daha fazla kaynak sağlamak için etkin olmayan sekmelerdeki belleği boşaltarak çalışır.

Etkin olmayan sayfalar, sekme şeridinde görünür durumda kalacak ve o sayfalara gittiğinizde yeniden yüklenecek.

Chrome'u daha hızlı bir hâle getiren mod ile ilgili sorunlar yaşarsanız veya sekmenin yenilenmesini beklemek istemiyorsanız Chrome, bu siteleri her zaman etkin tut listesine manuel olarak sayfa eklemenize olanak tanımakta.

Enerji Tasarruf modu ise Chrome'un arka plan etkinliğini ve görsel efektleri sınırlayarak pil gücünü korur.

Bu modu otomatik olarak etkinleştirmeniz için Chrome size iki seçenek sunar:

Yalnızca pilim %20 veya daha düşük olduğunda aç.

Bilgisayarımın fişi çekildiğinde aç.