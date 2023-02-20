Google Meet’e yeni arka planlar geldi

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, Görüntülü görüşme uygulamsı Google Meet sanal arka planları yeni bir boyuta taşıyor.

Google geçtiğimiz Ocak ayında Google Meet servisi için 360 derecelik dinamik arka planlar sunmaya başlayabileceğini açıklamıştı.

Resmi blogu üzerinden konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Google, 360 derecelik dinamik arka planların Google Meet için kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Söz konusu özellik hem iOS (iPadOS) hem de Android akıllı telefonlar ve tabletler kullanılabilir.

Oldukça basit bir kullanım mantığına sahip olan 360 derecelik dinamik arka planlar, görüntülü görüşme esnasında hareket ettiğinizde sizinle birlikte hareket ediyor.

Mobil cihazınızın jiroskopunu kullanarak 360 derecelik bir hareket açısı sunan özellik, görüntülü görüşmeleri daha eğlenceli bir hale getiriyor.