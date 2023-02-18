Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından Google'dan destek mesajı

Güneydoğu Anadolu’da 11 ilde meydana gelen depremler Türkiye’yi yasa boğdu. 40 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 100 binden fazla vatandaş da yaralandı. Deprem bölgelerinde 3 aylık OHAL ilan edildi.

Google’dan da destek gelmeye devam ediyor.

Google Türkiye’den yapılan paylaşımda, “Hepimizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından tüm kaynaklarımızla yardım çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızın detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz.” İfadeleri kullandı.

Linkte ise Türkiye için başsağlığı mesajı ve destek mesajı yer alıyor.

LİNKTE YER ALAN METİN:

Yaşanan Deprem Felaketinin Ardından

Türkiye ve Suriye’de on binlerce insanın yaşamını etkileyen yıkıcı depremlerin ardından, bir yandan Google.org üzerinden fon desteği sağlarken, diğer yandan ürün ve hizmetlerimizle tüm kaynaklarımızdan faydalanıyor ve sahada devam eden kurtarma ve yardım çalışmalarına destek oluyoruz.

Bugüne kadar sağladığımız destekler şöyle:

YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN FİNANSAL KAYNAK

Google.org ve Google çalışanlarının destekleriyle, depremden etkilenen bölgelerde yardım ve kurtarma çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına bugüne kadar 5 milyon doların üzerinde bağış yaptık. Bunun yanı sıra, Google.org ve YouTube aracılığıyla, sivil toplum kuruluşlarına özel olarak sağladığımız Google Arama ve YouTube reklam hibeleri sayesinde, bu kuruluşların kritik bilgilerle insanlara ulaşmalarını ve dünya çapında yeni destekçilere ve bağışçılara erişimlerini destekliyoruz.

ACİL DURUM BİLGİLERİ

Kriz anlarında insanların güvenilir bilgilere ve kaynaklara erişmesine yardımcı olmak bizim için her zamankinden daha kritik bir görev haline geliyor. Bu nedenle hem Türkiye'de hem de Suriye'de Arama ve Haritalar üzerinde SOS uyarıları ve deprem sarsıntı haritası oluşturduk; depremin merkez üssü ve büyüklüğü de dahil olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak önemli bilgiler sağladık. Etkilenen bölgedeki insanlar, kritik kaynakları aradıklarında, acil durum telefon numaralarına, yerel makamların doğrulanmış web sitelerine ulaşabiliyor ve onları güvenilir yerel ve global yayınlardan güncel haberlere yönlendiren bir uyarı görebiliyorlar. Bunun yanı sıra, yeni oluşturulan acil durum eczaneleri, barınma alanları, kapalı yollar ve yol durumu da dahil olmak üzere insanların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde bulabilmelerini sağlayan yeni bilgileri Haritalar'a eklemek için yerel makamlar ve STK'larla iş birliği yapıyoruz. Kullanıcıların kişiselleştirilebilen harita oluşturmasını sağlayan Google Haritalarım aracımızın da yerel topluluklar ve STK’lar tarafından artan yoğunlukta kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bu kurumlar tarafından oluşturulan ve bazıları 9 milyondan fazla görüntülenen kişiselleştirilmiş haritalar, insanlara barınabilecekleri ve yardım alabilecekleri yerleri ve veteriner hekimlerin destek sunduğu hayvan bakımı alanlarını bulmalarında yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Android telefonlardaki ivmeölçerleri kullanarak depremin erken belirtilerini tespit eden Android Deprem Uyarı Sistemi üzerinden milyonlarca kullanıcıya erken uyarı gönderdik. Ayrıca 20 bin bağımsız bilgi teknolojisi gönüllüsünden oluşan Açık Yazılım Ağı topluluğunun geliştirdiği afet.org çatısı altındaki afetharita.com, afetbilgi.com, afetdestek.org, deprem.io, beniyiyim.com gibi uygulamalara da Google Cloud ve Developer ekiplerimizle bulut ve harita hizmetlerimiz aracılığıyla destek veriyoruz.

Her zaman olduğu gibi afet döneminde de kullanıcılarımızın çevrimiçi güvenliğini korumak en önemli önceliklerimizden. Platformlarımızda izin verilen reklam ve reklamveren türlerini düzenleyen reklam politikalarımızın ihlal edilip edilmediğini düzenli olarak kontrol ediyor, yanıltıcı ve kötü niyetli reklamların önüne geçmek için çalışıyoruz. Kullanıcılarımızı korumak için her gün, günde 24 saat reklamları, arama anahtar kelimelerini ve URL'leri izliyor ve politikalarımızı ihlal eden reklamverenlere karşı önlemler alıyoruz.

ÇALIŞANLARIMIZA DESTEKLERİMİZ

Afetin yarattığı krizle birlikte çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliğini de yakından takip ediyor, bu zor zamanda onlara destek olmaya devam ediyoruz. Deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



