Kansere yakalanan Tanyeli yapılan eleştirilere yanıt verdi

Editör: Bengü Zorlu

Ünlü oryantel Tanyeli, “Bu videoyu size borç biliyorum” diyerek kendisine destek olan herkesten dua istedi ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“PANKREAS KANSERİ TANISI KONULDU”

O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet, pankreas kanseri tanısı konuldu. Şu anda hastanede yatıyorum. Çok şanslıyım çünkü tüm ekip beni umut vadeden bir yolculuğa çıkartıyor.

“KÖTÜ BİR ŞEY DEMEK İSTEMEDİM”

Ben kaderle savaşamazsın dediğimde kötü bir şey söylemek istemedim. Tevekkül ettiğiniz her şeyde bir mucize, isyan ettiğiniz her şeyde bir sınav vardır demek istedim.

Benim anladığım, benim hissettiğim bu yönde. Böyle algılıyorum, böyle okuyorum hayatı. Hayatı okumak çok önemli. Yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Çok moral oldu bana.

“PAZARTESİ SAÇLAR GİDECEK”

Pazartesi günü saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk o yüzden bir uygulama yaptım, size de hafta başı güzel gözükeyim diye. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim, tevekkül ediyorum. Bu videoyu da yapmayı borç bildim.