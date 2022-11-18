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  • Milli Piyango'nun şüpheli 2019 çekilişinde olduğu ortaya çıktı. Thodex Vurguncusu Fatih Özer fotoğrafı çıktı. Görevliler

Milli Piyango'nun şüpheli 2019 çekilişinde olduğu ortaya çıktı. Thodex Vurguncusu Fatih Özer fotoğrafı çıktı. Görevliler 'sus' işareti yapmıştı

Arnavutluk 'un Türkiye'ye iadesine karar verdiği Thodex vurguncusu Fatih Özer'in Milli Piyango'nun şüpheli 2019 yılbaşı çekilişindeki görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli 2019 çekilişinde bir noter üyesinin diğer üyeye “sus” işareti yaptığı anlar kameralara yansınış, rakamlar açıklanmadan alt yazıda verilmişti.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 13:16
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Görevliler 'sus' işareti yapmıştı. Milli Piyango'nun şüpheli 2019 çekilişinde olduğu ortaya çıktı. Thodex Vurguncusu Fatih Özer fotoğrafı çıktı

Milli Piyango'nun şüpheli 2019 çekilişinde olduğu ortaya çıktı. Thodex Vurguncusu Fatih Özer fotoğrafı çıktı. Görevliler 'sus' işareti yapmıştı
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Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi. Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi kararının ardından ortaya çıkan Milli Piyango'nun şaibeli 2019 yılbaşı çekilişindeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Şaibeli 31 Aralık 2019 yılbaşı çekilişinde arka sırada oturan iki kişi dikkati çekti. Bunlardan biri Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özerdi. Diğerinin ise sosyal medya fenomeni Çağrı Taner olduğu öne sürüldü.

Sosyal medya kullanıcıları Çağrı Taner'in sosyal medya hesabından sık sık yaptığı çekilişlere dikkati çekti.

NOTER ÜYESİ BİR DİĞER ÜYEYE “SUS” İŞARETİ YAPTI, RAKAMLAR AÇIKLANMADAN ALT YAZIDA VERİLDİ

Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı çekilişinde noterlerin kendi aralarında yaşadığı diyalog sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Sonuçlar açıklandıktan sonra kadın noterin endişeli tavrı ve diğer üyeye “Sus” işareti yapması dikkat çekti. 

Öte yandan Demirören Grubuna ait Hürriyet gazetesi Milli Piyango büyük çekilişi yapılırken canlı yayındaydı. Büyük ikramiye çekilişinde daha rakamlar belli olmadan alt yazıda rakamlar yer aldı. Bu anın videosu sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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latif şener
18.11.2022 14:57
Hiç birşeye güvenemeyecekmiyiz bu nedir ya  
 
Mehmet türk
18.11.2022 14:41
Devletin vermediği parayı şahıs mi verecek Her çekiliş hile her çekikis sahte yazık sayaısal lotolar sahte boşa para vermeyin günah  
 
Abbas
18.11.2022 14:39
Akp iktidarın yok yoktur, bu bozulan yapı nasıl düzelir? Bilen varsa söylesin biz de öğrenelim  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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