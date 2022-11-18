Milli Piyango'nun şüpheli 2019 çekilişinde olduğu ortaya çıktı. Thodex Vurguncusu Fatih Özer fotoğrafı çıktı. Görevliler 'sus' işareti yapmıştı

Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi. Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi kararının ardından ortaya çıkan Milli Piyango'nun şaibeli 2019 yılbaşı çekilişindeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Şaibeli 31 Aralık 2019 yılbaşı çekilişinde arka sırada oturan iki kişi dikkati çekti. Bunlardan biri Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özerdi. Diğerinin ise sosyal medya fenomeni Çağrı Taner olduğu öne sürüldü.

Sosyal medya kullanıcıları Çağrı Taner'in sosyal medya hesabından sık sık yaptığı çekilişlere dikkati çekti.

NOTER ÜYESİ BİR DİĞER ÜYEYE “SUS” İŞARETİ YAPTI, RAKAMLAR AÇIKLANMADAN ALT YAZIDA VERİLDİ

Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı çekilişinde noterlerin kendi aralarında yaşadığı diyalog sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Sonuçlar açıklandıktan sonra kadın noterin endişeli tavrı ve diğer üyeye “Sus” işareti yapması dikkat çekti.

Öte yandan Demirören Grubuna ait Hürriyet gazetesi Milli Piyango büyük çekilişi yapılırken canlı yayındaydı. Büyük ikramiye çekilişinde daha rakamlar belli olmadan alt yazıda rakamlar yer aldı. Bu anın videosu sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.