Gözaltına alınmayan Suudi turist ülkesine döndü. Çarptığı dans hocası aylardır ayağa bile kalkamıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da bir motosikletli kuryenin ölümüne yol açan ve sonrasında ülkeden kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu gündemdeki yerini korurken, benzer bir skandal ortaya çıktı. Bodrum’da çarptığı motosikletli dans hocası kadın aylardır yürüyemez haldeyken Suudi turist, gözaltına dahi alınamadan ülkeden kaçtı.

tv100’den Gül Gündüz’ün haberine göre, İstanbul’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçerin ölümüne yol açan ve sonrasında ülkeden kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud gündemdeki yerini korurken, benzer bir skandal daha ortaya çıktı.

11 Eylül 2023’te Bodrum Yalıkavak’tan Gümüşlük’e motosikletle giden dans hocası Saliha Alemdar’a Suudi bir turist kiraladığı arabayla çarptı.

Olayın ardından pişman olduğunu söyleyen şahıs gözaltına bile alınmadan ülkesine döndü.

Kazada oluşan sakatlık nedeniyle üç aydır yatağa bağımlı kalan Alemdar, Suudi turist ülkesine döndüğü için ‘hesap soramadıklarını’ kaydetti.

20231912-dans-hocasi.webp

“YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULABİLİRDİ”

“Bu adam benim hayatımı mahvetti” diyen 35 yaşındaki Alemdar, turistin ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu söyledi.

Alemdar soruşturmanın tamamlanarak turistin Türkiye’ye getirilmesini bekliyor.

Alemdar’ın avukatı Seyhan Candan ise “Yurt dışına çıkış yasağı konulabilirdi. Gerekli yerlere gerekli müracaatları yaparak cezasızlığın önüne geçmeye çalışacağız” dedi.

Son Haberler
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüden ilginç savunma: Bana anons ettiğini ayıkmadım Yaşam
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüden ilginç savunma: Bana anons ettiğini ayıkmadım
Diyarbakır'da akrabalar arasında taş- sopa ve bıçaklı kavga: 3 yaralı Yaşam
Diyarbakır'da akrabalar arasında taş- sopa ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
YSK kararı Resmi Gazete'de: Seçmen listeleri askıya çıkıyor Gündem
YSK kararı Resmi Gazete'de: Seçmen listeleri askıya çıkıyor
Motosikletteki akrobatik hareketleri olay olmuştu. Cezadan kaçamadı Yaşam
Motosikletteki akrobatik hareketleri olay olmuştu. Cezadan kaçamadı
ABD Kongresi’nde İsrail protestosu: yaklaşık 60 gözaltı Dünya
ABD Kongresi’nde İsrail protestosu: yaklaşık 60 gözaltı
Afyonkarahisar’da katliam gibi olay: 3'ü kadın 4 kişi öldürüldü Yaşam
Afyonkarahisar’da katliam gibi olay: 3'ü kadın 4 kişi öldürüldü