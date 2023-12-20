Gözaltına alınmayan Suudi turist ülkesine döndü. Çarptığı dans hocası aylardır ayağa bile kalkamıyor

tv100’den Gül Gündüz’ün haberine göre, İstanbul’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçerin ölümüne yol açan ve sonrasında ülkeden kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud gündemdeki yerini korurken, benzer bir skandal daha ortaya çıktı.

11 Eylül 2023’te Bodrum Yalıkavak’tan Gümüşlük’e motosikletle giden dans hocası Saliha Alemdar’a Suudi bir turist kiraladığı arabayla çarptı.

Olayın ardından pişman olduğunu söyleyen şahıs gözaltına bile alınmadan ülkesine döndü.

Kazada oluşan sakatlık nedeniyle üç aydır yatağa bağımlı kalan Alemdar, Suudi turist ülkesine döndüğü için ‘hesap soramadıklarını’ kaydetti.

“YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULABİLİRDİ”

“Bu adam benim hayatımı mahvetti” diyen 35 yaşındaki Alemdar, turistin ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu söyledi.

Alemdar soruşturmanın tamamlanarak turistin Türkiye’ye getirilmesini bekliyor.

Alemdar’ın avukatı Seyhan Candan ise “Yurt dışına çıkış yasağı konulabilirdi. Gerekli yerlere gerekli müracaatları yaparak cezasızlığın önüne geçmeye çalışacağız” dedi.