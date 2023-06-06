Gözde Kansu sessizliğini bozdu. Emre Altuğ ile aşk iddialarına cevap verdi

Star TV'de cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterini canlandıran Gözde Kansu, partneri Emre Altuğ ile aşk yaşadığı haberleri hakkında ilk kez konuştu.

Gözde Kansu sessizliğini bozdu. Emre Altuğ ile aşk iddialarına cevap verdi

Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu, rol arkadaşı Emre Altuğ ile çıkan aşk iddialarına cevap verdi.

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Snob Magazin’de yer alan habere göre Kansu, dizide eşini canlandıran Emre Altuğ ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında şöyle konuştu: Yok, sevgili değiliz. Emre çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz haberlere, "Demek karı-koca olarak yakışıyoruz" diyerek, güldük eğlendik. Onunla arkadaş olmam muhteşem. Hayatımda kimse yok. Müthiş güzel yalnızım. İşimle aşk yaşıyorum.

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Oyuncu, Yalı Çapkını ile ilgili olarak "Şu an sezon finalini çekiyoruz. Çok güzel bir sezondu. Harika bir sezon geçirdik. Ülkede çok olaylar yaşadık ona rağmen biz biraz ayakta tutabildiysek ne mutlu bize" dedi.


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