Yalı Çapkını oyuncuları Emre Altuğ ve Gözde Kansu aşklarını ilan etti

Yalı Çapkını dizisinde karı-koca olan Orhan ve Gülgün karakterlerine başarıyla hayat veren Emre Altuğ ile Gözde Kansu, yalanladıkları aşklarını nihayet ilan etti.

Yalı Çapkını oyuncuları Emre Altuğ ve Gözde Kansu aşklarını ilan etti

Yalı Çapkını dizisinde karı-koca olan Orhan ve Gülgün karakterlerine başarıyla hayat veren Emre Altuğ ile Gözde Kansu, yalanladıkları aşklarını nihayet ilan etti.

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Dizide karı kocayı canlandıran Gözde Kansu ve Emre Altuğ hakkında geçtiğimiz aylarda aşk iddiası ortaya atılsa da ikili haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamış ve arkadaş olduklarını söylemişti.

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Emre Altuğ ve Gözde Kansu, tatilden bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak aşklarını ilan etmiş oldu.

Emre Altuğ'un "Sus" işareti yaptığı kareye Gözde Kansu'yu etiketleyerek, "Yakaladı" yazdı.

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