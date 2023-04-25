Yalı Çapkını’nda dizisinden bir aşk haberi daha. Emre Altuğ gönlünü Gözde Kansu’ya kaptırdı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel ile 2015 yılında boşanan Emre Altuğ, uzun zamandır kimseyle görüntülenmiyordu.

Emre Altuğ, uzun yıllardır tuttuğu aşk orucunu bozdu. İddiaya göre Emre Altuğ ile rol arkadaşı Gözde Kansu arasında bir yakınlaşma oldu.

Sosyal medyada da bu aşka olumlu tepkiler gecikmedi. Yalı Çapkını dizisinde karı-kocayı canlandıran Gözde Kansu ve Emre Altuğ'u hayranları birbirlerine çok yakıştırdı.

Yalı Çapkını'nda "Gülgün" ve "Orhan" karakterlerine hayat veren ikilinin Altuğ'un sahnesindeki sarmaş dolaş halleri aşk iddialarını güçlendirdi.