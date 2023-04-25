Yalı Çapkını’nda dizisinden bir aşk haberi daha. Emre Altuğ gönlünü Gözde Kansu’ya kaptırdı

Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını'ndan bir aşk haberi daha geldi. Emre Altuğ'un gönlünü rol arkadaşı Gözde Kansu'ya kaptırdığı iddia edildi.

Yalı Çapkını’nda dizisinden bir aşk haberi daha. Emre Altuğ gönlünü Gözde Kansu’ya kaptırdı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel ile 2015 yılında boşanan Emre Altuğ, uzun zamandır kimseyle görüntülenmiyordu.

emre-altug-ile-gozde-kansu-ask-yasiyor-7aa2c375.jpg

Emre Altuğ, uzun yıllardır tuttuğu aşk orucunu bozdu. İddiaya göre Emre Altuğ ile rol arkadaşı Gözde Kansu arasında bir yakınlaşma oldu.

emre-altug-ile-gozde-kansu-ask-yasiyor-7aa2b976.jpg

Sosyal medyada da bu aşka olumlu tepkiler gecikmedi. Yalı Çapkını dizisinde karı-kocayı canlandıran Gözde Kansu ve Emre Altuğ'u hayranları birbirlerine çok yakıştırdı.

emre-altug-ile-gozde-kansu-ask-yasiyor-7a9d2851.jpg

Yalı Çapkını'nda "Gülgün" ve "Orhan" karakterlerine hayat veren ikilinin Altuğ'un sahnesindeki sarmaş dolaş halleri aşk iddialarını güçlendirdi.

emre1-fy4h.jpg

İlgili Haberler
Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine sert tepki
Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu eşiyle nasıl evlendiklerini anlattı
Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu kapak oldu. Hedefini açıkladı
Yalı Çapkını'na şok! Soruşturma başlatıldı
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Mansur Yavaş: En büyük beka sorunu bu iktidarın kendisidir! Siyaset
Mansur Yavaş: En büyük beka sorunu bu iktidarın kendisidir!
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu asker kurtardı. Herkes bunu mutlaka öğrenmeli Güncel
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu asker kurtardı. Herkes bunu mutlaka öğrenmeli
Adım Farah 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Adım Farah 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı Dünya
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı Spor
Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı
Gelinini vurup cesedi ateşe verdi Güncel
Gelinini vurup cesedi ateşe verdi