Hatay'da depremde ölen voleybolcu Gözde Öztürk Ordu'da toprağa verildi

Hatay'da depremde yıkılan apartmanda enkaz altında kalan voleybolcu Gözde Öztürk, memleketi Ordu'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
25 yaşındaki Öztürk, mayıs ayında Adana İmamoğlu Belediyespor'dan Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı’na transfer olmuştu.
Genç sporcu arkadaşıyla birlikte yaşadığı Hatay’daki Yeşilyurt Apartmanı’nın depremde yıkılmasıyla enkaz altında kalmıştı.
Cumhuriyet Mahallesi’nde, ilk depremde yıkılan binanın enkazında dün ulaşılan Gözde Öztürk’ün cenazesi, memleketi Ordu’nun Altınordu ilçesinde toprağa verildi.
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