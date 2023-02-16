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Hatay'da depremde ölen voleybolcu Gözde Öztürk Ordu'da toprağa verildi

Hatay'da yıkılan apartmanın enkazında kalan Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcusu Gözde Öztürk'ün cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 13:41
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Gözde Öztürk'ün cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hatay'da depremde ölen voleybolcu Gözde Öztürk Ordu'da toprağa verildi
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Hatay'da depremde yıkılan apartmanda enkaz altında kalan voleybolcu Gözde Öztürk, memleketi Ordu'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

25 yaşındaki Öztürk, mayıs ayında Adana İmamoğlu Belediyespor'dan  Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı’na transfer olmuştu.

Genç sporcu arkadaşıyla birlikte yaşadığı Hatay’daki Yeşilyurt Apartmanı’nın depremde yıkılmasıyla enkaz altında kalmıştı. 

Cumhuriyet Mahallesi’nde, ilk depremde yıkılan binanın enkazında dün ulaşılan Gözde Öztürk’ün cenazesi, memleketi Ordu’nun Altınordu ilçesinde toprağa verildi.

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