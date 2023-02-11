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Federasyon açıkladı: Voleybolcu Ceren Akman ve Elçin Çınar hayatını kaybetti

Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan Ceren Akman ve altyapı sporcusu Elçin Çınar depremde vefat etti.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 00:02
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TVF iki sporcunun öldüğünü duyurdu

Federasyon açıkladı: Voleybolcu Ceren Akman ve Elçin Çınar hayatını kaybetti
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiği duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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