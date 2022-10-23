Gözleri görmüyor, hissederek 20 yıldır motosiklet tamir ediyor

İHA

Yılmaz Kazdal (42), 11 yaşında geçirdiği havale sonucu görme yetisini tamamen kaybetti. Çok sevdiği tamirciliği öğrenmek için küçük yaşlardan itibaren mücadele verdi. Ustası Mustafa Gazi'nin dokundurarak tek tek parçaları tanıtıp tamirciliği öğrettiği Yılmaz Kazdal(42), 22 yaşında görmeden dokunup parçaların yerini hissederek motosikletleri tamir etmeye başladı. Her geçen gün yenilenen teknolojiye ayak uyduran usta, yeni teknolojileri dokunarak öğrenerek kendini geliştiriyor. 10 yıldır devamlı motosikletini getiren müşterilerinin olduğu usta, küçük dükkanında tek başına her gün çok sayıda motosikleti tamir ediyor.



YETENEĞİYLE HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Dokunarak motosikletlerin tüm şemasını hafızasına kazıyan usta dokunarak vidaların yerini buluyor ve görmeden tornavidayla vidaları sökerek bozuk parçaları söküp takıyor. Görenlerin gözlerine inanamadığı usta, yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.



TÜM BİLDİKLERİMİ USTAM ÖĞRETTİ

Geçirdiği havale sonucu görme yetisini kaybettiğini ifade eden Yılmaz Kazdal, "İlk başta bisiklet tamir etmeye başladım sonra motosiklete döndüm. Ben tamirciliğe çok meraklıydım. Bu merakım meslek haline geldi. Bana tüm bildiğimi ustam Mustafa Gazi, öğretti. Ustam bana hangi parçanın ne işe yaradığını ve ne vazifesi olduğunu dokundurarak öğrenmemi sağladı. Ben ustamdan öğrendiklerimle 20 yıldır motosiklet tamirciliği yapıyorum. Teknoloji kendini yeniliyor.



DÜZENLİ MÜŞTERİLERİM VAR, ÇOK MEMNUNLAR

Bende yeni teknoloji motosikletleri öğrenmek için çaba gösteriyorum. Kendi dükkanımı ise 2014 yılında açtım. Benim 10 yıldır düzenli gelen müşterilerim var, hepsi çok memnun. Ben dükkanda tek başına çalışıyorum. Tek başıma daha rahat çalıyorum. Çünkü koyduğum parçaların ve takım aletlerinin yerini biliyorum, onları dokunarak bulmak kolay oluyor" dedi.