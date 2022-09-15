iPhone 14'ün tamir ücretleri açıklandı. Apple kullanıcıları telefonlarına sahip çıksın

ABD'li teknoloji devi Apple, 8 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

iPhone 14 serisinin tanıtılmasından sonra parça onarımlarının resmi fiyatları da açıklandı ve iPhone 13 denklerine göre büyük bir fiyat artışı görüldü.

9to5Mac tarafından tespit edilen resmi onarım fiyatlarının, iPhone sahiplerini memnun etmeyecek durumda olduğu ifade edildi.

iPHONE 14'ÜN GÜNCEL ONARIM FİYATLARI

Müşterilerin iPhone 14 modellerinden alacağı iPhone 14 batarya hizmetinin 99 dolara mal olacağı aktarıldı. iPhone 13'te bu ücret 69 dolardı.

iPhone 14 serisindeki bataryalarının, temel olarak iPhone 13 serisindekilerle aynı boyutta olduğunu ve önemli bir değişiklik olmadığını bilinmektedir.

Diğer taraftan, iPhone 13'ün batarya değişim ücreti şu anda ülkemizde 1399 TL olarak belirlenmiş durumdadır. iPhone 14'ün ülkemizdeki tamir ücretleri ise henüz açıklanmamıştır.