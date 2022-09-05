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  • Kız Kulesi’nin kulesi tamire gitti dediler. Peki bu niye duruyor

Kız Kulesi’nin kulesi tamire gitti dediler. Peki bu niye duruyor

Kız kulesinin kule bölümü ve kubbesinin ortadan kaybolduğu iddialarının ardından gerçek ortaya çıkarken, kulenin kamuflajı ise görenleri hayrete düşürdü.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 12:35
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Peki bu niye duruyor. Kız Kulesi’nin kulesi tamire gitti dediler

Kız Kulesi’nin kulesi tamire gitti dediler. Peki bu niye duruyor
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Sosyal medyada bir video ile birlikte başlayan tartışma Türkiye’yi adeta birbirine kattı.

Kız Kulesi’nde geçen yıldan bu yana devam eden restorasyon çalışmalarında yapı tamamen kamuflaj içine alınmıştı. Mevsim şartları nedeniyle bu uygulamanın yapıldığı belirtilirken, içeride neler olup bittiğine dair tek bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu videoda ise Kız Kulesi’nin kule yapısı ve kubbesinin olmadığı ortaya çıktı.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden kubbenin başka bir yerde restore edildiğine dair açıklama geldi.

Açıklamalar bir yana kubbe ve bayrak direği kaldırılan Kız Kulesi’ne yapılan kamuflajda bayrak direği için de çıkıntı inşa edilmesi görenlerin kafasını karıştırdı.

Detayı fark edenler “Madem kule yok, bayrak yok bu neyin nesi” diye sormaktan kendini alamadı.

ORTALIK NEDEN KARIŞTI?

Türkiye’de daha önce yapılan birçok restorasyon alay konusu oldu. Restorasyon adı altında tarihi yapıların dokusu resmen ortadan kaldırıldı.

Yüzlerce yıllık tarihi yapılar adeta yeniden yapılarak kültür mirası da yok edildi.

Geçtiğimiz yıllarda Galata Kulesi’nde yapılan yıkım ve restorasyon çalışmaları da uzun süre ülke gündemini meşgul etmişti. Ayrıca Şile Kalesi'nin Sünger Bob'a döndüğü, Dipsiz Göl'ün kuruduğu, Hasankeyf'in sular altında kaldığı, Uzungöl'ün betonlaştığı gerçeği de ülke tarihine kara bir leke olarak kazındı. Bunun gibi binlerce restorasyon skandalıyla birçok tarihi yapı adeta rezil bir duruma getirildi.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Kız Kulesi’nde yaklaşık 1 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin kamuya herhangi bir açıklama yapılmaması tedirginliğe neden olmuştu.

Ortaya atılan iddiaların ardından yapılan açıklamada ise restorasyon çalışmalarının başında Türkiye’de önde gelen üç uzmanın bulunduğu belirtildi.

Kulenin ise bittiğinde şu şekilde olacağı belirtiliyor:

 

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Marko Paşa
5.09.2022 13:10
Önemli olan tarihi eseri aslına uygun yapmaktır bu yüzden eserler tarihi değer taşır  
 
Yaman Erendil
5.09.2022 12:57
Tamir için 80 yıllık kule tamir ustası mardinli agop mardinyan ustanın hünerli ellerine teslim edildi ..  
 
Dolars
5.09.2022 12:53
Tarihe esere ihanette bile para dönüyor  
 
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