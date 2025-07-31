‘Gözleri KaraDeniz’ görücüye çıktı

atv’de yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan ‘Gözleri KaraDeniz’ dizisi görücüye çıktı.

Başrollerinde Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı’nın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyicinin kalbine dokunmayı başaran fragman, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Tanıtımdaki duygusal anlar, dizinin derinliğini ve iz bırakacak hikâyesine işaret ederken yayınlanır yayınlanmaz övgü dolu yorumlar aldı. Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş’in (Özge Yağız) imkânsız aşkı bulunan O3 Medya imzalı dizi, Karadeniz’in asi sularından İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikâyesini ekrana taşıyacak.

Salı ya da Perşembe, bu dizi için en ideal gün olabilir. Bakalım, dizi hangi gün izleyici karşısına çıkacak?

Darıca Kısa Film Yarışması jürisi belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ve Darıca Belediyesi iş birliği ile Darıca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması’nın jürisi açıklandı.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit’in başkanlığını üstlendiği jüride pek çok başarılı yapımda imzası bulunan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven; Dijitale Kalpten Bağlı Aile kitabının yazarı, yapay zeka ve dijital dönüşüm uzmanı Dr. Nabat Garakhanova; yapımcı, senarist ve sinema eleştirmeni Suat Köçer ve Avrupa’nın köklü sinema etkinliklerinden biri olan Gent Uluslararası Film Festivali yönetim kurulu üyesi, sinema ve sanat eğitmeni İlknur Cengiz yer alıyor.

Toplumsal değerlerimizin sinemanın gücü ile beyazperdeye aktarılacağı ve geleceğin ailelerinin keşfedileceği 4. Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması’nın başvuruları 15 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Kendini bulma yolculuğunun şarkısı

Alican Gülle, ‘Yol Yordam’ şarkısını yayınladı. Sözleri Tufan Umut ile Alican Gülle imzası taşıyan şarkının müziğini yine Alican Gülle yapmış.

Şarkı, hayatta yolunu arayan, bulduğunu sanıp kaybolan ama aşk, ihanet, kırılma anları ve yeniden ayağa kalkış sonunda kendi rotasını çizen herkesin hikâyesini anlatıyor. Şarkı, iki farklı şehirde yürüyen iki insanın bir noktada kesişip söz ve melodide buluşmasıyla hayat buldu. İzmir ve Mersin’de 1 yıla yayılan kayıt sürecinde, şarkının aranjörlüğünü ve gitarlarını Çağrı Gözeten, cümbüş kaydını Cafer Nazlıbaş, bas gitarı Ömür Kasa üstlendi.

Şarkıya Ender Özüsağlam’ın yönetmenliğinde yapay zeka teknolojisiyle özgün bir de klip hazırlanmış. Şarkının klibinde yolunu arayan bir karakterin pusula aracılığıyla içsel keşfi anlatılıyor. Finalde karakter, pusulasını geri teslim ederek yolculuğunu tamamlıyor.