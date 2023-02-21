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Göztepe ara transferde hücum hattını güçlendirdi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirdi. Ara transfer döneminde yaptığı 4 transferden 3'ünü forvet hattına takviye olarak değerlendirdiler.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:42
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Göztepe hücum hattını 3 yeni transferle güçlendirdi

Göztepe ara transferde hücum hattını güçlendirdi
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Bu sezon gol yollarında sıkıntılar yaşayan ve forvetlerinden verim alamayan sarı-kırmızılılar 4 transferin 3'ünü hücuma yönelik oyunculardan yana gerçekleştirdi. İlk olarak ABD'nin Colorado Springs takımından forvette ve kanatlarda görev alan Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göz-Göz, ardından ofansif orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi'yi kiraladı. 

Santrfora ise İsveç'in Hammarby takımında oynayan Fildişi Sahilli Beyere Loue'yi getiren Göz-Göz, orta sahaya da Aliou Toure'yi monte etti. Göztepe, sezonun ilk yarısında sakatlık geçiren golcü Hüsamettin Yener'le ise vedalaştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Göz-Göz'de hücum hattı ise kalabalıklaştı. Takımın en skorer ismi Yasin başta olmak üzere, Atanga, Mamah, Kvasina, Ngalina, Loue, Hasic, Palmer, Ali Akman ve Hikmet Göztepe'nin gol umutları olacak. (DHA)

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