Atınç Nukan: İhtiyacımız olan galibiyeti aldık

Spor Toto 1. Lig'de dün Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Göztepe'nin takım kaptanlarından Atınç Nukan, "Bizim için hedeflerimize ulaşma doğrultusunda çok önemli bir galibiyet, çok önemli bir üç puandı" dedi.

"HEPSİ UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Altınordu galibiyetinden önce oynadıkları Dyorex Boluspor karşılaşmasında iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen sahadan beraberlikle ayrıldıklarını belirten Atınç Nukan, "Özellikle ikinci yarı istekli, arzulu bir oyun ortaya koyduk ve son dakikalarda 1 puanı aldık. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Hepsi uyum sağlamaya çalışıyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepsi çok iyi niyetliler ve çok iyi çalışıyorlar. Onlarla hem saha içinde hem saha dışında iyi bir uyum yakalamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İHTİYACIMIZ OLAN GALİBİYETİ ALDIK"

Atınç Nukan, takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamının bulunduğunu ifade ederek, "Altınordu maçında da istediğimiz, ihtiyacımız olan galibiyeti aldık. Bizim için hedeflerimize ulaşma doğrultusunda çok önemli bir galibiyet, çok önemli bir üç puandı." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÜN TARAFTARLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Pendikspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Atınç Nukan, şunları kaydetti: "Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Zaten onlara bir çağrı yapmamıza gerek yok. Her maç bizi en iyi şekilde destekliyorlar. Bu maçta da en iyi desteği vereceklerinden hiç şüphemiz yok. Birlik olduğumuzda, bir olduğumuzda çok güçlü bir takımız. Bunu göstermek istiyoruz. Umarım cumartesi günü de iyi bir galibiyet alacağız. Dün bizim için hem anıları hem anlamı olan bir stadyumda çok değerli bir galibiyet aldık. Hedefe doğru adım adım devam edeceğiz."